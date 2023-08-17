Украинцы могут увеличить размер своей пенсии на 50%: как это сделать

Размер выплат можно увеличить на 0,5% и 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа. Повышенную пенсию могут получить женщины, которые родились до 31 декабря 1961 года.

Украинцы могут увеличить размер своей будущей пенсии по возрасту в случае отсрочки времени ее назначения. Об этом говорится в 29 статье Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Таким образом украинцы, которые имеют право на назначение пенсии по возрасту, однако после достижения пенсионного возраста решили работать и начать получать выплаты в более позднем возрасте, могут получить пенсию по возрасту в повышенном размере.

Размер пенсии по возрасту будет увеличиваться:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа (в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев);

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа (в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев).

Тогда как размер пенсии не будет увеличиваться за неполный месяц страхового стажа. В частности, надбавку к пенсии в размере 50% можно получить, если отсрочить выход на пенсию на 5 лет и 7 месяцев.

Более того, повышенный размер пенсии могут получить женщины, которые родились до 31 декабря 1961 года. После выхода на пенсию им устанавливается повышенная пенсия в размере 2,5% за каждые шесть месяцев отсрочки от выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения 60-летнего возраста. Однако это произойдет только при условии, если до этого они не получали какую-либо другую пенсию.

Напомним, украинцы, которые имеют инвалидность с детства и потеряли кормильца, могут получать две пенсии одновременно. Для этого пенсионерам нужно предоставить заключение МСЭК о наступлении инвалидности до достижения совершеннолетия.

В ПФУ рассказали, что некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии в размере 4200 грн. В частности, надбавка установлена лицам, которые признаны борцами за независимость Украины. Однако пенсионеры, которые имеют право на надбавку по нескольким основаниям, получают выплаты, которые являются большими по размерам.