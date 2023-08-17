Катастрофа вполне реальна: рублю пророчат дальнейшее падение

14 августа доллар на Московской бирже пересек отметку в 101 рубль. На внеплановом заседании Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Ни это решение, ни нефтедоллары не спасут рубль от обесценивания, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Российский рубль девальвирует 14 месяцев. Основная причина — нехватка валюты в стране. Об этом пишет Фокус в новой статье "Рубль ищет дно. Как и почему стремительно падает курс российской валюты".

"Сейчас проблема в России — это нехватка именно валюты. Достаточно большая часть платежей происходит (почти 50%) в рублях. Это не позволяет в стране сформировать валютную выручку", — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Именно Путин настаивал на том, чтобы за российский экспорт платили рублями, а теперь получается, что за пределами РФ накопилось много рублей, которые возвращают россиянам. Такое положение дел приводит к созданию дисбалансов на рынках доллар-рубль, евро-рубль. Хотя торговый баланс профицитный, валюты, оказывается, мало", — пояснил экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Экспорт нефти не спасет рубль от обвала, ведь расходы существенно превышают доходы

Дефицит валюты в основном вызван санкционной политикой коллективного Запада. В частности, на рубль подействовали блокирование значительной части золотовалютных резервов, отключение банков от SWIFT, а также отказ иностранных банков-контрагентов от сотрудничества с российскими банками. Давление на рубль оказал также отток капитала и рост бюджетного дефицита на фоне недоступности внешних источников заимствований.

Нефтедоллары не спасут: какого курса доллара ждать россиянам

Изменение ключевой ставки Банка России с 8,5% до 12% годовых не окажет ощутимого эффекта на курс доллара в России.

"Повышение ставки не влияет на конечный результат, потому что требует более жестких действий, как это было в начале войны, когда была поднята учетная ставка и было ограничено движение капитала и полная обязательная продажа валюты экспортерами, — отметил Шевчишин.

"В условиях, когда внешний капитал не заходит, процентная ставка Центрального банка ни на что не влияет с точки зрения успокоения ситуации на рынке — проблемы лежат в другой плоскости", — отметил Иван Угляница, эксперт рынка инвестиций.

Вместе с тем, экспорт нефти и газа Россией вряд ли спасет рубль от девальвации.

"Динамика цен на нефть сейчас положительная для России. Но расходы существенно преобладают над доходами. Поэтому даже рост нефтегазовых доходов может не сказаться на динамике рубля", — убежден Андрей Шевчишин.

Повышение ключевой ставки без дополнительных валютных ограничений не удержат курс рубля от падения Фото: Getty Images

Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля.

"Первой реакцией на решение по ставке было ожидание укрепления рубля. Решение без дополнительных ограничений вызвало обратную реакцию, когда рубль начал ослабляться. Как следствие, они придут к тому курсу, который был на начало войны, 120 — 140", — убежден Шевчишин.

Впрочем, и более серьезного падения курса российской валюты исключать не стоит. Ведь российский финансовый рынок становится более уязвимым к шокам.

Эксперты прогнозируют падение российской валюты до 120 — 140 рублей за доллар

"Скорее всего, до конца года мы увидим, как ЦБ РФ не раз повышает ставку и уступает курсовым маяком в сторону другой психологической отметки — 120 рублей за доллар. Также я не исключаю катастрофического сценария в случае неожиданного шока, такого, как бунт Пригожина", — заметил Виталий Шапран.

Напомним, российский рубль в 2023-м году ослаб на 23% относительно доллара США . Это поставило его в тройку худших валют среди развивающихся рынков, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Также Фокус писал, что власти России обдумывают ужесточение валютного контроля в связи с падением курса рубля . В частности, хотят обязать экспортеров продавать до 80% всей валютной выручки 90 дней после доставки.