В России — новые проблемы: почему из страны планируют уехать трудовые мигранты

Российская валюта на днях девальвировала до 100 рублей за доллар. Регулятор в экстренном порядке резко поднял учетную ставку, однако это не оказало существенного влияния на курс. Опрошенные Фокусом эксперты предсказывают россиянам стремительное подорожание импорта, а также отток трудовых мигрантов.

Прежде всего девальвацию рубля россияне почувствуют в виде подорожания товаров, которые не производятся внутри страны, таких как продукция машино-, приборостроения. Об этом пишет Фокус в новой статье "Рубль ищет дно. Как и почему стремительно падает курс российской валюты".

"Россия очень много импортирует за счет рубля, — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин. — Но наиболее трудоемкие отрасли будут дорогими. Это в первую очередь коснется машиностроительной отрасли, электроники, которых в России нет и в которых она нуждается".

Странам-импортерам фруктов и овощей придется ослаблять свои валюты для повышения конкурентоспособности своих товаров Фото: из открытых источников

Несладко будет и странам-импортерам в РФ.

"Экономические партнеры России — Беларусь, Армения, Грузия, через которые ввозится часть импорта, будут вынуждены выравнивать свои торговые балансы с Россией, — объясняет Шевчишин, — поскольку вся поставляемая продукция будет дорожать. Фрукты, овощи, — не реэкспортные позиции, а местная продукция, — станут неконкурентноспособными, ведь разница стоимости будет колоссальная. В результате надо будет выравнивать торговые отношения или ослаблять свои валюты для того, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров для экспорта в Россию".

Интересно, что подорожание импорта продолжится даже в условиях укрепления рубля.

"Импортеры вынуждены будут, ожидая ослабления или колебания курса, завышать свой курс продажи, — говорит Андрей Шевчишин, — То есть, если текущий курс 100, бизнесмен, учитывая инфляцию, риски, в цену продажи будет закладывать курс 110. Даже в условиях укрепления рубля, стоимость импортных товаров будет повышаться или оставаться на высоких уровнях. Потому что эластичность цены будет низкая. Это не касается товаров, которые быстро оборачиваются с малым оборотом".

Из-за девальвации рубля эксперты прогнозируют России дефицит кадров в общественном питании Фото: Pexels

Кроме того, девальвация рубля ударит по заработкам трудовых мигрантов.

"Они получают внутри страны рублевый доход. Этот доход, который они пересылают на свою родину, значительно упал. Поэтому остарбайтеры будут искать другие страны", — добавил Шевчишин.

Из-за девальвации рубля в РФ будет не хватать работников в таких сферах, как ритейл, общественное питание, клининг, кейтеринг, сельское хозяйство и доставка.

Как следствие — в стране-агрессоре будет не хватать низкоквалифицированных кадров, задействованных в наименее оплачиваемых сферах, в частности, в ритейле, общественном питании, клининге, кейтеринге, сельском хозяйстве и доставке. Как пишут росСМИ, недавний опрос представителей узбекской диаспоры показал, что 50% респондентов уже думают о том, чтобы покинуть Россию из-за роста курса доллара.

Напомним, по итогам первых шести месяцев этого года рубль вошел в ТОП самых слабых валют мира и почти догнал турецкую лиру. Рубль начал падать с марта 2022 года, когда перешагнул отметку в 88 рублей, достигнув 15-месячного минимума.

Также Фокус писал, что, по мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, падение рубля пока что само по себе не несет значительных рисков для российской экономики. В частности, из-за того, что она прошла значительный путь дедолларизации, а также из-за отсутствия значительных платежей по внешнему долгу. Но ускорение инфляции в РФ в долгосрочной перспективе не стоит исключать.