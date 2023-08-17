Долгов стало больше: повышение тарифов на электроэнергию не достигло цели, — Герус

По словам главы профильного комитета Рады, одной из основных причин данной проблемы являются финансовые трудности в сфере водоснабжения, где расходы на электроэнергию составляют значительную часть издержек производства.

Увеличение тарифов на электроэнергию не привело к достижению задуманных результатов по улучшению финансовой устойчивости энергетического сектора. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает БизнесЦензор.

Согласно его заявлению, прошло почти два месяца с момента введения новых тарифов и цен, и значительного улучшения в области выплат и уровня задолженности не наблюдается.

"Решения по тарифам и прайс-кепам были для того, чтобы наполнить ликвидность рынка, чтобы все платили за потребленную электроэнергию и чтобы уровень долгов уменьшился. В результате прошло почти два месяца, а улучшения уровня платежей, к сожалению, не наблюдается. И это очень плохо, потому что тогда возникает вопрос: ради чего все это делалось, когда ликвидность на энергорынке не улучшилась в отношении того, что было до повышения тарифов?" – сказал Герус.

Также он подчеркнул, что одной из основных причин данной проблемы являются финансовые трудности в сфере водоснабжения, где расходы на электроэнергию составляют значительную часть издержек производства. Невозможность полной оплаты электроэнергии обусловлена недостаточными тарифами на предоставляемые услуги водоканалами.

Герус заявил, что ситуация по долгам касается не только водоканалов, но и сферы энергетики, и даже отметил, что Укрэнерго начало накапливать долги перед генерирующими компаниями на рынке из-за неуплаты платежей от контрагентов.

Еще одним фактором, который упомянул Герус, являются недостаточные взносы от НАЭК "Энергоатом", которые компания обязана вносить в соответствии с особыми обязательствами по обеспечению энергией населения. Это также влияет на накопление долгов на рынке электроэнергии.

Напоминаем, Нацбанк опубликовал прогнозы по уровню инфляции в Украине и рассказал об одном из способов ее замедлить. В частности, чиновники указали на возможный мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2025 года.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о размере финансирования Сил обороны Украины. По словам главы правительства, подавляющее большинство расходов покрывается деньгами украинцев.