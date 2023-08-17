Россию отодвинули в сторону: Китай нашел нового союзника для закупки нефти

По информации западных СМИ, потоки санкционной иранской нефти в Китай находятся на самом высоком уровне по меньшей мере за последние десять лет.

Китай все активнее покупает нефть в Иране и замещает российское "черное золото", поскольку энергоресурс из России слишком дорогой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам логистической компании Kpler, крупнейший в мире импортер нефти будет получать около 1,5 миллиона баррелей сырой нефти из Ирана уже в августе. Это больше среднего показателя в 917 000 баррелей в день за первые семь месяцев года и будет самым высоким показателем Kpler с 2013 года. Иранская нефть предлагается со скидкой 10 долларов за баррель марки Brent и является намного дешевле российской.

По данным журналистов, стоимость Urals в западных портах РФ поднялась до 70 долларов. И хотя это на 15 долларов дешевле текущих котировок Brent, реальная скидка значительно меньше, поскольку в конечную стоимость нефти для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование.

Ситуация с российской нефтью

РФ сокращает темпы отгрузки сырой нефти в портах Балтийского и Черного морей, поскольку европейские трейдеры игнорируют нефть агрессора. Так, отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в конце июля 2023 года составляли примерно 1,17 млн баррелей в сутки — это на 625 000 баррелей меньше, чем в начале месяца.

Агентство Bloomberg отмечало, что в Европе почти не осталось заинтересованных в покупке российской нефти, а морской экспорт сырой нефти в июле сократился до 104 000 баррелей в день, а единственным пунктом назначения для судов с "российской нефтью" почти всегда указывалась Болгария.

На фоне этого сократился объем отгрузок российской нефти на рынки Азии, который и так был на самом низком уровне с середины января 2023 года.

Ранее Фокус анализировал, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность воевать с Украиной.

Также сообщалось, что в июле журналисты Reuters предупреждали о том, что РФ планирует дестабилизировать цены на нефть на глобальных рынках.