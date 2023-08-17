Деньги под замком: Россия осталась без дохода за торговлю нефтью с Индией, — Reuters

По информации журналистов, у Москвы возникли серьезные проблемы из-за расчетов в рупиях во время продажи нефти азиатской стране. "Зависли" порядка 39 млрд долларов.

После потери европейского рынка для сбыта нефти Россия принялась налаживать поставки на азиатские рынки. Кроме Китая, страна-агрессор активно сотрудничала с Индией, увеличив поставки "черного золота" в эту страну в 11 раз. Однако похоже, что и здесь Кремль постигла очередная неудача: российские экспортеры не могут получить деньги за проданное сырье, сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, в воздухе "зависло" порядка 39 миллиарда долларов, которые индийские нефтяные компании не знают, как вернуть российским поставщикам. Как объяснил один из банкиров, все потому, что экспортеры получают рупии во время совершения нефтяных сделок с РФ. Проблема проявилась еще в 2022 году, однако сейчас ее масштабы сильно увеличились: в пересчете по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 триллиона рублей.

Получается, что Кремль не может получить рупии за проданную Индии нефть, а вывод денег со страны блокирует местный регулятор. Причина: индийский Центробанк запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Поставки товаров из Индии, на которые можно было бы потратить рупии, очень малы: в период с января по май они составили лишь 639 миллиона долларов, хотя доля российского экспорта на индийский рынок составляла 26,5 миллиарда долларов.

Решить возникшую проблему не удается до сих пор. Поиски решения продолжаются как минимум с прошлой осени и пока остаются тщетными.

Напомним, 4 мая 2023 года Reuters со ссылкой на индийских чиновников сообщал, что Россия отказывается от сделок по продаже в рупиях, поскольку боится образования внушительного избытка этой валюты. По словам источников издания, Москва хочет, чтобы оплата сделок происходила в юанях.

Тем временем Китай, который до недавнего времени был одним из основных покупателей российской нефти, переключается на иранскую нефть. Причина: энергоресурс из России слишком дорогой. По оценкам логистической компании Kpler, крупнейший в мире импортер нефти будет получать около 1,5 миллиона баррелей сырой нефти из Ирана уже в августе.

Также напомним, что Фокус уже разбирался в том, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность воевать с Украиной.