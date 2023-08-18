Свои помогут: в Москве решили спасать рубль с помощью миллиардеров

Выведенная за рубеж валюта очень нужна Кремлю для того, чтобы успокоить валютный рынок, где курс доллара в августе впервые с марта 2022 года перешагнул отметку 100 рублей.

Некоторые крупные российские компании оставляли на зарубежных счетах валютную выручку от экспорта. Эту информацию озвучили президенту Владимиру Путину во время закрытой встрече с членами правительства и Центробанка по ситуации с курсом рубля, сообщает пропагандистское издание "Ведомости".

Отмечается, что теневые запасы валюты, которая не заводилась в Россию, были обнаружены у компаний, занимающихся неэнергетическим экспортом. Этим занимались, в первую очередь, производители удобрений.

Крупнейшие экспортеры удобрений из РФ – это компании, которыми владеют российские миллиардеры. Самый богатый из них – Андрей Мельниченко, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также в число крупнейших экспортеров удобрений РФ входят "ФосАгро" Андрея Гурьева, "Уралкалий" и "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Акрон" Вячеслава Кантора.

Бизнесменам, у которых обнаружили теневые запасы, начали угрожать введением обязательной продажи почти всей экспортной валюты (до 90%), а также жесткими ограничениями на вывод капитала за рубеж. Так российским властям удалось договориться с бизнесом об увеличении продаж валютной выручки. В Кремле считают, что это поможет стабилизировать курс рубля. При этом валютные запасы за границей будут отслеживаться с помощью государственного мониторинга на предмет теневых сделок.

В начале этого года агентство Bloomberg сообщало, что на фоне санкций и войны российские компании по итогам 2022 года накопили за рубежом активы на 80 миллиардов долларов.

Напомним, по итогам первых шести месяцев этого года рубль вошел в ТОП самых слабых валют мира и почти сравнялся с турецкой лирой. Падение рубля продолжается с марта 2022 года, когда курс перешагнул отметку в 88 рублей, достигнув 15-месячного минимума. Также журналисты писали, что падение российского рубля подчеркивает большие проблемы в экономике РФ.