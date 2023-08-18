Как украинцам, которые находятся за границей, оформить пенсию: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд перешел на экстерриториальный принцип работы. Гражданин может обратиться в управление ПФУ, которое к нему ближе всего, несмотря на то, где он прописан.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину немало украинцев вынуждены были выехать за границу. Среди них и люди, которые достигли пенсионного возраста. В ПФУ отмечают, что провели планомерную работу, чтобы минимизировать необходимость человеку лично обращаться в управление Пенсионного фонда, чтобы оформить пенсию. Об этом "Украинскому радио" рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Как оформить пенсию через веб-портал

Для оформления пенсии граждане могут обратиться через веб-портал электронных услуг ПФУ.

"Для этого, конечно, нужно иметь квалифицированную электронную подпись, сканированные документы, которые определяют право на пенсию — паспорт, код, документы о стаже. Если имело место обучение, то это могут быть документы об обучении — диплом, свидетельство. Также обязательно должен быть документ, который определит, как человек хочет получать пенсию — через почту или счет в банке. Впрочем, перечень документов на самом деле небольшой", — рассказывает Ирина Ковпашко.

Она отмечает, что в случае электронного обращения могут возникнуть вопросы, если у человека нет трудовой книжки. Но, успокаивает Ирина Ковпашко, недавно ВРУ внесла изменения в закон о назначении пенсий по тем или иным срокам.

"На период военного положения человеку дана возможность, например, пенсию по возрасту получать со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если человек обратится в период военного времени, то независимо от того, сколько пройдет — 3,5,8 месяцев. Главное, чтобы на 24 февраля 2022 года не истек трехмесячный срок для обращения. Фактически продлена возможность гарантированно получить пенсию, не теряя ни одного дня", — пояснила Ковпашко.

Кроме этого сейчас в Украине ПФУ перешел на экстерриториальный принцип работы. Гражданин может обратиться в любое управление Пенсионного фонда, которое к нему ближе всего, несмотря на то, где он прописан.

Как оформить пенсию по почте

Оформить пенсию украинцы за рубежом могут также по почте. Для этого сначала необходимо провести верификацию лица в соответствующих посольствах или консульствах и получить справку о пребывании лица в живых.

"Существует определенный перечень стран, с которыми Украина заключила межгосударственные договоры. Если тот, кто выехал за границу имеет официальное разрешение на проживание в стране, то он имеет право, обратившись через соответствующее учреждение страны проживания, с которой заключен договор, попросить, чтобы выплата осуществлялась туда. Пенсионный фонд будет переводить средства в страну проживания, с которой заключен договор. Выплата будет идти человеку на его счета, которые он откроет в стране проживания. Это, например, Литва, Латвия, Эстония, Португалия, Чехия, Испания, Словакия, Болгария", — рассказала Ирина Ковпашко.

Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года. Такое есть категории граждан, которым пенсии вообще не повышали.

Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе. Размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.