Льготные кредиты на жилье станут более доступны: как изменится программа "єОселя"

После расширения программы те, кто подавали заявления в банки ранее и получили отказ, могут подать его еще раз.

До конца года льготными ипотеками в рамках программы "єОселя" смогут воспользоваться еще около 10 тысяч украинцев. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, Кабмин Украины совместно с "Укрфинжитлом" привлекли дополнительные средства на программу "єОселя". Сейчас воспользоваться программой и получить кредит на жилье сроком до 20 лет под 3% годовых могут:

военные;

правоохранители;

медики;

педагоги;

ученые.

Под 7% — ветераны войны и члены их семей, семьи погибших (умерших) ветеранов, а также защитников и защитниц Украины, ВПО, другие граждане Украины, у которых нет собственной жилой недвижимости или те, которые владеют менее 52,5 кв. метрами для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи.

Сейчас 2 745 семей уже купили себе жилье по ипотечной программе. На фоне расширения программы тем, кому отказали в удовлетворении ранее поданных заявок, могут попытаться получить кредит еще раз.

Как подать заявление

Это можно сделать в приложении "Дія". Для этого нужно:

Войти в "Дію" — меню "Услуги" — "єОселя".

Указать состав семьи и доход.

Заполнить данные о жилье, которое хотите купить в кредит.

Выбрать банки и подписать заявление "Дія.Підпис".

Почему банки отказывают потенциальным заемщикам кредитов

Валерия Малахова, директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка, 25 июля рассказывала Фокусу, что у банков есть много причин для отказа.

"Иногда претенденты на участие в программе "єОселя" недостаточно внимательно знакомятся с ее условиями. Среди основных причин отказа — принадлежность к льготной категории, негативная кредитная история, недостаточность доходов", — говорит она.

Елена Юмакова, заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка, уточняла: основными причинами отказа являются не ошибки клиентов (которые можно исправить), а их финансовое состояние. Например:

существующая задолженность в других банках;

большая кредитная нагрузка;

просроченная и проблемная задолженность в других банках.

Отметим, по данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн. Если сравнить с 2021 годом, то размер нового ипотечного кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.