Переплюнули Минобороны: поселковый совет на Волыни планировал закупить яйца по 50 гривен (фото)

Впоследствии тендер решили отменить, оправдавшись "технической ошибкой". Стоимость одного яйца превышала розничную примерно в 10 раз.

Местные власти в поселке Олыка в Волынской области планировали закупить яйца по цене 50 гривен за штуку. Об этом известно из информации об объявленном 17 августа тендере, обнародованной на сайте Prozorro.

Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Олыцкого поселкового совета объявил открытые торги на куриные яйца с ожидаемой стоимостью в размере 750 тысяч гривен. Речь идет о 15 тысячах яиц, то есть стоимость одного оценили в 50 гривен.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Стоит отметить, что в супермаркетах цена одного яйца ниже примерно в 10 раз. За 50 гривен в рознице можно приобрести упакованный десяток куриных яиц.

Снимок экрана, сделанный на сайте супермаркета 20 августа Фото: Скриншот

Уже 18 августа отдел поселкового совета принял протокол об отмене торгов. Причиной была указана "невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок". В карточке тендера указано, что заказчик допустил "техническую ошибку" в разделе "ожидаемой стоимости".

Информация об отмене тендера, указанная на сайте Prozorro Фото: Скриншот

Журналисты медиа "Конкурент" попытались взять комментарий по поводу закупки у начальницы отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Юлии Марчук, которая была указана контактным лицом.

"Я буду на работе в понедельник, тогда я все прокомментирую. Все-таки сегодня у меня выходной день и я не имею сейчас доступа к компьютеру, чтобы вам что-то объяснять", — заявила Марчук.

Стоит отметить, что кроме яиц отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Олыцкого поселкового совета планирует закупить фруктовые соки, овощи и фрукты, хлеб, муку и крупы, мороженую рыбу, мясо, сырные продукты, молочные продукты, молоко и сливки. Сумма ожидаемой стоимости тендеров составляет от 118 до 847 тысяч гривен.

Другие тендеры, заказчиком которых выступил отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Олыцкого поселкового совета Фото: Скриншот

Напомним, 21 января журналист проинформировал, что Министерство обороны заказало яйца по цене 17 гривен за штуку. В то же время в супермаркете стоимость одного яйца составляла примерно 7 гривен.

По данным Госаудитслужбы, Минобороны действительно закупало яйца по цене десяток — 170 гривен. По словам руководительницы ведомства Аллы Басалаевой, во время проверок служба зафиксировала большое количество нарушений.