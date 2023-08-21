Некоторым украинцам выплатят новую финансовую помощь: кто может рассчитывать

Украинцы, которые оказались в сложной ситуации из-за войны, снова могут рассчитывать на международную финансовую помощь.

Некоторые украинцы могут подавать заявку на денежную помощь, которую выплатят благотворительные фонды "Благополучие детей" и Diakonie Katastrophenhilfe. Программа финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии. Об этом говорится на сайте Zayava Info.

Получить деньги могут семьи со статусом ВПЛ, которые воспитывают несовершеннолетних детей и проживают в Киеве или области. Также есть еще два важных условия:

у граждан должен быть статут ВПЛ с 24 февраля 2023 года;

их жилье было разрушено в ходе боевых действий.

Если семья подходит по критериям, денежное пособие ей будут выплачивать в течение четырех месяцев. Но сумма выплат пока что держится в секрете.

Присоединиться к программе можно будет после заполнения заявки. При этом отмечается, что регистрации не гарантирует, что семья получит выплату. Так, , нужно четко указать сведения о семье:

анкетные данные;

состав и доходы семьи;

в какой именно помощи нуждается семья.

Известно, что заявки будут принимать до 15 сентября 2023 года.

На какие госвыплаты могут рассчитывать ВПЛ в 2023 году?

Некоторым переселенцам государство продолжит выплачивать финансовую помощь, размер которой составляет:

3 000 гривен — на детей и граждан с инвалидностью;

— на детей и граждан с инвалидностью; 2 000 гривен — для остальных ВПЛ.

Напомним, 17 августа стало известно, что Международная организация Dorcas объявила о начале регистрации на выплату помощи жителям и переселенцам в Запорожской области. В апреле 2023 года эта же организация выплачивала переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях по 6 600 гривен.

В тот же день появилась информация, что во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до совершеннолетия будут ежегодно выплачивать по 50 тысяч гривен.

Кроме того, ВПЛ, которые воспитывают детей и задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Прием заявок начался 21 июля.