Некоторым украинцам выплатят новую финансовую помощь: кто может рассчитывать
Украинцы, которые оказались в сложной ситуации из-за войны, снова могут рассчитывать на международную финансовую помощь.
Некоторые украинцы могут подавать заявку на денежную помощь, которую выплатят благотворительные фонды "Благополучие детей" и Diakonie Katastrophenhilfe. Программа финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии. Об этом говорится на сайте Zayava Info.
Получить деньги могут семьи со статусом ВПЛ, которые воспитывают несовершеннолетних детей и проживают в Киеве или области. Также есть еще два важных условия:
- у граждан должен быть статут ВПЛ с 24 февраля 2023 года;
- их жилье было разрушено в ходе боевых действий.
Если семья подходит по критериям, денежное пособие ей будут выплачивать в течение четырех месяцев. Но сумма выплат пока что держится в секрете.
Присоединиться к программе можно будет после заполнения заявки. При этом отмечается, что регистрации не гарантирует, что семья получит выплату. Так, , нужно четко указать сведения о семье:
- анкетные данные;
- состав и доходы семьи;
- в какой именно помощи нуждается семья.
Известно, что заявки будут принимать до 15 сентября 2023 года.
На какие госвыплаты могут рассчитывать ВПЛ в 2023 году?
Некоторым переселенцам государство продолжит выплачивать финансовую помощь, размер которой составляет:
- 3 000 гривен — на детей и граждан с инвалидностью;
- 2 000 гривен — для остальных ВПЛ.
Напомним, 17 августа стало известно, что Международная организация Dorcas объявила о начале регистрации на выплату помощи жителям и переселенцам в Запорожской области. В апреле 2023 года эта же организация выплачивала переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях по 6 600 гривен.
В тот же день появилась информация, что во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до совершеннолетия будут ежегодно выплачивать по 50 тысяч гривен.
Кроме того, ВПЛ, которые воспитывают детей и задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Прием заявок начался 21 июля.