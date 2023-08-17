Украинцам снова выплатят международную помощь: кто сможет получить деньги

Жители одной из областей, которые пострадали в результате российской агрессии, могут получить дополнительную финансовую помощь. Фокус рассказывает, кто и где выплачивает украинцам деньги.

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Международная организация Dorcas объявила о начале регистрации на выплату помощи жителям и переселенцам в Запорожской области. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.

Как поддержат украинцев

Отмечается, что кроме денежной помощи украинцы также смогут получить:

непродовольственные товары

психологическую поддержку;

помощь в восстановлении поврежденного жилья.

Кому положены выплаты

Претендовать на помощь смогут жители трех общин в Запорожской области. А именно:

Вольнянской;

Кушугумской;

Камышевашской.

Также поддержку окажут переселенцам с оккупированных территорий или районов с активными боевыми действиями, Но они должны относиться к следующим категориям:

лица с инвалидностью;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (должна быть справка от врача 2023 года);

человек, перенесший операцию или готовящийся к операции (нужно предъявить направление врача);

пенсионеры;

пожилые люди (от 60 лет);

беременные и мамы с детьми до 3 лет;

многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);

мать-одиночка или отец-одиночка или опекуны несовершеннолетних детей;

документ о регистрации поврежденного жилья в результате боевых действий.

Где подавать заявку

Онлайн форму можно заполнить на сайте Dorcas. В анкете заявителям нужно сообщить, не получали ли они гуманитарную помощь в течение последнего месяца.

Также зарегистрироваться для получения помощи можно по телефонам:

+38(063)800-29-06;

+38(066)200-59-31.

Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17.00.

О размере помощи в организации не указывают, однако в апреле 2023 года Dorcas выплачивал переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях по 6600 гривен.

Напомним, в июле Фокус рассказывал, что ВПЛ, которые задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Такую возможность украинцам предоставляет один из благотворительных фондов.

Также 17 августа стало известно, что во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до исполнения 18 лет будут ежегодно получать 50 тысяч гривен.