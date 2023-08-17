Украинцам снова выплатят международную помощь: кто сможет получить деньги
Жители одной из областей, которые пострадали в результате российской агрессии, могут получить дополнительную финансовую помощь. Фокус рассказывает, кто и где выплачивает украинцам деньги.
Международная организация Dorcas объявила о начале регистрации на выплату помощи жителям и переселенцам в Запорожской области. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.
Как поддержат украинцев
Отмечается, что кроме денежной помощи украинцы также смогут получить:
- непродовольственные товары
- психологическую поддержку;
- помощь в восстановлении поврежденного жилья.
Кому положены выплаты
Претендовать на помощь смогут жители трех общин в Запорожской области. А именно:
- Вольнянской;
- Кушугумской;
- Камышевашской.
Также поддержку окажут переселенцам с оккупированных территорий или районов с активными боевыми действиями, Но они должны относиться к следующим категориям:
- лица с инвалидностью;
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (должна быть справка от врача 2023 года);
- человек, перенесший операцию или готовящийся к операции (нужно предъявить направление врача);
- пенсионеры;
- пожилые люди (от 60 лет);
- беременные и мамы с детьми до 3 лет;
- многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
- мать-одиночка или отец-одиночка или опекуны несовершеннолетних детей;
- документ о регистрации поврежденного жилья в результате боевых действий.
Где подавать заявку
Онлайн форму можно заполнить на сайте Dorcas. В анкете заявителям нужно сообщить, не получали ли они гуманитарную помощь в течение последнего месяца.
Также зарегистрироваться для получения помощи можно по телефонам:
- +38(063)800-29-06;
- +38(066)200-59-31.
Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17.00.
О размере помощи в организации не указывают, однако в апреле 2023 года Dorcas выплачивал переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях по 6600 гривен.
Напомним, в июле Фокус рассказывал, что ВПЛ, которые задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Такую возможность украинцам предоставляет один из благотворительных фондов.
Также 17 августа стало известно, что во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до исполнения 18 лет будут ежегодно получать 50 тысяч гривен.