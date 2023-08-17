Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Украинцам снова выплатят международную помощь: кто сможет получить деньги

Фото: УНИАН

Жители одной из областей, которые пострадали в результате российской агрессии, могут получить дополнительную финансовую помощь. Фокус рассказывает, кто и где выплачивает украинцам деньги.

Related video

Международная организация Dorcas объявила о начале регистрации на выплату помощи жителям и переселенцам в Запорожской области. Об этом сказано в Telegram-канале фонда.

Как поддержат украинцев

Отмечается, что кроме денежной помощи украинцы также смогут получить:

  • непродовольственные товары
  • психологическую поддержку;
  • помощь в восстановлении поврежденного жилья.

Кому положены выплаты

Претендовать на помощь смогут жители трех общин в Запорожской области. А именно:

  • Вольнянской;
  • Кушугумской;
  • Камышевашской.

Также поддержку окажут переселенцам с оккупированных территорий или районов с активными боевыми действиями, Но они должны относиться к следующим категориям:

  • лица с инвалидностью;
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (должна быть справка от врача 2023 года);
  • человек, перенесший операцию или готовящийся к операции (нужно предъявить направление врача);
  • пенсионеры;
  • пожилые люди (от 60 лет);
  • беременные и мамы с детьми до 3 лет;
  • многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
  • мать-одиночка или отец-одиночка или опекуны несовершеннолетних детей;
  • документ о регистрации поврежденного жилья в результате боевых действий.

Где подавать заявку

Онлайн форму можно заполнить на сайте Dorcas. В анкете заявителям нужно сообщить, не получали ли они гуманитарную помощь в течение последнего месяца.

Также зарегистрироваться для получения помощи можно по телефонам:

  • +38(063)800-29-06;
  • +38(066)200-59-31.

Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17.00.

О размере помощи в организации не указывают, однако в апреле 2023 года Dorcas выплачивал переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях по 6600 гривен.

Напомним, в июле Фокус рассказывал, что ВПЛ, которые задумываются о собственном бизнесе, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Такую возможность украинцам предоставляет один из благотворительных фондов.

Также 17 августа стало известно, что во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до исполнения 18 лет будут ежегодно получать 50 тысяч гривен.