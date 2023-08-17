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Економіка

Українцям знову виплатять міжнародну допомогу: хто зможе отримати гроші

Фото: УНІАН

Жителі однієї з областей, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Фокус розповідає, хто і де виплачує українцям гроші.

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Міжнародна організація Dorcas оголосила про початок реєстрації на виплату допомоги жителям і переселенцям у Запорізькій області. Про це йдеться в Telegram-каналі фонду.

Як підтримають українців

Зазначається, що крім грошової допомоги українці також зможуть отримати:

  • непродовольчі товари
  • психологічну підтримку;
  • допомогу у відновленні пошкодженого житла.

Кому належать виплати

Претендувати на допомогу зможуть жителі трьох громад у Запорізькій області. А саме:

  • Вільнянської;
  • Кушугумської;
  • Камишуваської.

Також підтримку нададуть переселенцям з окупованих територій або районів з активними бойовими діями, але вони мають належати до таких категорій:

  • особи з інвалідністю;
  • люди з важкими хронічними захворюваннями (має бути довідка від лікаря 2023 року);
  • людина, яка перенесла операцію або готується до операції (потрібно пред'явити направлення лікаря);
  • пенсіонери;
  • літні люди (від 60 років);
  • вагітні та мами з дітьми до 3 років;
  • багатодітні сім'ї (троє і більше дітей молодше 18 років);
  • мати-одиначка або батько-одинак чи опікуни неповнолітніх дітей;
  • документ про реєстрацію пошкодженого житла внаслідок бойових дій.

Де подавати заявку

Онлайн форму можна заповнити на сайті Dorcas. В анкеті заявникам потрібно повідомити, чи не отримували вони гуманітарну допомогу протягом останнього місяця.

Також зареєструватися для отримання допомоги можна за телефонами:

  • +38(063)800-29-06;
  • +38(066)200-59-31.

Дзвінки приймаються в будні дні з 9:00 до 17.00.

Про розмір допомоги в організації не вказують, однак у квітні 2023 року Dorcas виплачував переселенцям у Запорізькій і Закарпатській областях по 6600 гривень .

Нагадаємо, у липні Фокус розповідав, що ВПО, які замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Таку можливість українцям надає один із благодійних фондів.

Також 17 серпня стало відомо, що у Львові дітям, чиї батьки загинули під час війни з Росією, до виповнення 18 років щорічно отримуватимуть 50 тисяч гривень.