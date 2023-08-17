Деяким українцям щорічно виплачуватимуть по 50 тисяч гривень: хто отримає гроші (відео)

Мова йде про щорічну одноразову допомогу мешканцям Львова, яку можна буде витратити на навчання чи оздоровлення.

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У Львові діти, чиї батьки загинули під час війни з росіянами, отримуватимуть щорічну одноразову допомогу. Розмір виплат становитиме 50 тисяч гривень. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Тому спільно з депутатами міської ради ми прийняли рішення встановити щорічну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень кожній дитині до її повноліття. Ці кошти вони зможуть використати для свого навчання або оздоровлення. Така позиція громади", — розповів він.

За його словами, виплати почнуть нараховувати одразу після того, як міські депутати погодять відповідну програму. Засідання міської ради, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться напередодні Дня Незалежності.

За інформацією міського управління соціального захисту, фізично гроші зможе отримати опікун дитини. Станом на 14 серпня у Львівській громаді проживає 415 неповнолітніх, які зможуть отримати 50 тисяч гривень допомоги.

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Зазначимо, що у квітні 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, де йдеться про збільшення виплат сім’ям загиблих військових. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, їм виплачуватимуть по 15 мільйонів гривень. При цьому виплата нараховується лише деяким членам родини

батькам військового (якщо вони не позбавлені батьківських прав);

другому подружжю;

неповнолітнім дітям;

повнолітнім від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою;

повнолітнім від 18 до 23 років, якщо вони мають інвалідність з дитинства;

утриманцям — людям, які доглядали за військовим до повноліття, а потім він почав доглядати за ними.

Нагадаємо, що 30 червня 2023 президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом про нові виплати військовим. Крім виплат у 30 тисяч та 100 тисяч гривень йдеться про зростання зарплат для курсантів та інструкторів.