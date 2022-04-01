Сім'ям загиблих українських військових виплатять по 15 млн гривень, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, уряд ухвалив необхідне рішення.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сім'ям українських військових, які загинули під час оборони країни, виплатять по 15 млн гривень. Про це йдеться у зверненні прем'єра.

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Уряд ухвалив рішення про одноразову виплату 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих військових. Також Шмигаль додав, що на час воєнного стану всім бійцям доплачують 30 тисяч гривень.

Бійцям, які виконують бойові завдання, додатково виплачують 100 тисяч гривень щомісяця.

Відповідно до закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей" щомісячну зарплату отримуватимуть сім'ї тих військових, яких захопили в полон або зникли безвісти. Проте ця норма не стосується тих, хто здався в полон добровільно.

Нагадаємо, про рішення виплачувати військовим по 100 тисяч гривень на місяць було ухвалено на 4 день війни, 28 лютого. Тоді ж було анонсовано й про виплати сім'ям загиблих по 15 млн гривень.

Також повідомлялося, що ЗСУ за кілька днів звільнили десятки населених пунктів по всій країні.