Семьям погибших украинских военных выплатят по 15 млн гривен, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, правительство приняло необходимое решение.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что семьям украинских военных, которые погибли при обороне страны, выплатят по 15 млн гривен. Об этом сообщается в обращении премьера.

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Правительство приняло решение о единоразовой выплате 15 миллионов гривен семьях погибших военных. Также Шмыгаль добавил, что на время военного положения всем бойцам доплачивают 30 тысяч гривен.

Бойцам, которые выполняют боевые задачи, дополнительно выплачивают 100 тысяч гривен каждый месяц.

Согласно закону "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячную зарплату будут получать семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Однако эта норма не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

Напомним, о решении выплачивать военным по 100 тысяч гривен в месяц было принято на 4 день войны, 28 февраля. Тогда же анонсировало и о выплатах семьям погибших по 15 млн гривен.

Также сообщалось, что ВСУ за пару дней освободили десятки населенных пунктов по всей стране.