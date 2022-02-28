Украина будет выплачивать солдатам 100 тысяч гривен в месяц, — Кабмин

Другие категории госслужащих также получат прибавку к ежемесячной зарплате в размере 30 000 гривен. А семьям погибших солдат выплатят по 15 млн.

Размер денежного вознаграждения военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях или обеспечивающих меры национальной безопасности и обороны по отстранению и сдерживанию вооруженной агрессии непосредственно в районах и в период упомянутых действий, Кабмин увеличивает до 100000 гривен в месяц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Войскам, службе безопасности, внешней разведке, главному разведывательному управлению Минобороны, Нацгвардии, госпограничной службе, государственной службе спецкоммуникаций и защиты информации, Государственная спецтранспортной службе, персоналу ГСЧС и полиции выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в месяц.

Семьям наших солдат, погибших в этой войне, выплачивается единовременная финансовая помощь в размере 15 млн гривен, раздают равными частями всем получателям.

"Так сказал вчера президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение принял Кабмин. И хочется повторить слова Президента: это делается не для того, чтобы сказать "спасибо". Это сделано для того, чтобы наши защитники и защитници знали, что страна им благодарна. Государство должно правильно оплачивать эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем прилагать все усилия для укрепления наших обороноспособностей на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине! " — добавил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее Фокус сообщал, что Министерство обороны Украины создает в стране Интернациональный легион, несколько тысяч заявок на вступление от иностранных граждан уже поступило.