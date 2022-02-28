Україна виплачуватиме солдатам 100 тисяч гривень на місяць, — Кабмін

Інші категорії держслужбовців також отримають прибавку до щомісячної зарплати в розмірі 30 000 гривень. А сім'ям загиблих солдатів виплатять по 15 млн.

Розмір грошової винагороди військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи національної безпеки та оборони, щоб усувати та стримувати збройну агресію безпосередньо в районах та в період згаданих дій, Кабмін збільшує до 100 000 гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Військам, службі безпеки, зовнішній розвідці, головному розвідувальному управлінню Міноборони, Нацгвардії, держприкордонній службі, державній службі спецкомунікацій та захисту інформації, Державній спецтранспортній службі, персоналу ДСНС та поліції виплачують додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн на місяць.

Сім'ям наших солдатів, які загинули в цій війні, виплачують одноразову фінансову допомогу в розмірі 15 млн гривень, роздаючи рівними частинами всім отримувачам.

"Так сказав учора президент України Володимир Зеленський. Сьогодні рішення ухвалив Кабмін. І хочеться повторити слова Президента: це робиться не для того, щоб сказати "дякую". Це зроблено для того, щоб наші захисники та захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має правильно оплачувати цю важливу роботу. Крім того, ми продовжуємо докладати всіх зусиль для зміцнення наших обороноздатностей на міжнародному рівні! Дякуємо за підтримку всім країнам-партнерам! Слава Україні!" — додав міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше Фокус повідомляв, що Міністерство оборони України створює в країні Міжнародний легіон, кілька тисяч заявок на вступ від іноземних громадян вже надійшло.