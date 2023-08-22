"Кинули МВФ": нардеп заявил о "подмене" текста закона Рады, который возобновил проверки бизнеса

Международный валютный фонд сформулировал четыре пункта, которые касались определенных аспектов экономической жизни в Украине. Нардепы формально вроде выполнили требования, но в последний момент внесли изменения в закон, скрыв эти изменения от МВФ.

Народный депутат и первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что Украина, похоже, не выполнила одного из четырех "структурных маяков", которые входили в требования Международного валютного фонда (МВФ). Причем утверждает, что это сделали самовольно и в последнюю минуту. Об этом он написал в Telegram-канале.

Железняк прокомментировал принятие законопроекта №8401, который вносил изменения в Налоговый кодекс. Причем текст изменений согласовывался с МВФ и касался возвращения проверок для украинского бизнеса, которые были приостановлены из-за введения военного положения.

В частности, нардеп напомнил, что в согласованном с фондом тексте говорилось о том, что возвращают проверки для крупных компаний. Однако после того, как эта часть получила поддержку МВФ, были внесены определенные изменения, а нового согласования не провели.

Политик отметил, что чиновники — Кабмин, Министерство финансов, Верховная Рада — возражали против самовольного изменения текста. Зато на этом настаивал заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма. Ситуация складывалась следующим образом: "Была встреча в Раде: Премьер, руководство Рады, Министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам".

Подобные действия нардеп назвал "кидком МВФ" и перечислил возможные последствия. Во-первых, фонд может просто не засчитать один из четырех структурных маяков, указанных в Меморандуме. Во-вторых, в будущем внимание ко всей деятельности законодателей и правительства будет еще более пристальное и требовательное. Также он прогнозирует, что чиновники могут попытаться в срочном порядке внести нужные изменения. Однако все будет вноситься в спешке, поэтому — с ошибками: "учитывая, что уже конец августа, а по этому никто еще пальцем не пошевелил, то будет дальше, как всегда: в последний момент бросят худший текст, написанный на коленке, и "голосуй — или смерть".

Нардепы, которые отдали 239 голосов за законопроект №8401 также получили порцию критики. Им напомнили, что поддержка этого закона требовалась МВФ и теперь они, как "кумовья, которые бесплатно кое-чего наелись".

Отметим, в карточке законопроекта на портале Верховной Рады размещен текст, завизированный спикером Русланом Стефанчуком. В документе указано, что отменяются внеплановые проверки Государственной налоговой службы, но за некоторыми исключениями. Исключения — информация о существующих нарушениях и проверки определенных видов предпринимательской деятельности (торговли подакцизными товарами, игрового бизнеса, некоторых видов финансовых услуг и т.д.).

Законопроект №8401 — фрагмент текста Фото: Скриншот

В тексте Меморандума, который правительство Украины заключило с МВФ, перечислены четыре важных пункта ("структурных маяков"). Первый из этих пунктов — "меры для налогового и таможенного администрирования".

МВФ — четыре важных требования к правительству Украины Фото: Скриншот

Законопроект 8401 об отмене проверок: реакции

На сайтах и в соцсетях органов власти Украины пока нет реакций на заявление Железняка. В частности, на сайте Минфина пишут о кредитной программе 5-7-9 для малого и среднего бизнеса и о средствах, выделенных на помощь детям. На "Правительственном портале" опубликовали результаты селф-скрининга решений, которые должны быть согласованы с законодательством ЕС. Даниил Гетманцев, председатель комитета по финансам, опубликовал комментарий относительно сверхприбылей банков. Крайний пост заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы — об особенностях использования земельных участков.

На портале МВФ также нет реакции по законопроекту 8041: в крайнем отчете за 7 июля 2023 года указано на необходимость в специальных мерах для улучшения финансовой стабильности.

Напоминаем, согласно новациям в законодательстве, Государственная налоговая инспекция получила право возобновить проверки предпринимателей, которые занимаются определенными видами бизнеса: старт проверок 1 августа. Кроме того, с 1 октября возобновляются наказания за нарушения в использовании РРО: налоговая перечислила ситуация, при которых будут наказывать.