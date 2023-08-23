Верховная Рада легализовала ГМО в Украине: что это значит

Поправки, которые внесли перед принятием закона во втором чтении, запрещают выращивание и ввоз генетически модифицированной кукурузы, а также выращивание в течение пяти лет генетически модифицированной сахарной свеклы и рапса.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5839 "О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности". Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 276 народных депутатов.

Документ запрещает выращивание и ввоз ГМ-кукурузы, а также выращивание в течение 5 лет генетически модифицированной сахарной свеклы и рапса. Также закон предусматривает урегулирование правовых и организационных основ генетически-инженерной деятельности путем осуществления государственного надзора за использованием ГМО и оборотом генетически модифицированной продукции.

В законе дано определение терминам "генетически модифицированный организм", "генетически модифицированная продукция", "ГМ-продукция как пищевой продукт". Также документ вводит государственную регистрацию ГМО и тому подобное.

Что предусматривает законопроект о ГМО

вводит европейские механизмы государственной регистрации ГМО;

совершенствует систему оценки рисков ГМО относительно возможного влияния на здоровье человека и окружающую среду;

усиливает госконтроль в сфере обращения с ГМО;

совершенствует требования к маркировке ГМ-продукции и вводит правила по ее прослеживаемости;

устанавливает ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

В Украине с момента принятия закона "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов" в 2007 году не было зарегистрировано ни одной ГМО-продукции. В то же время в последние годы в стране сформировался теневой рынок ГМО-продукции, которая находится в обращении вне какого-либо контроля.

Принятие закона является выполнением одного из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Он должен способствовать детенизации рынка обращения ГМО и созданию прозрачных правил для ведения бизнеса, связанного с ГМО.

Напомним, что ЕС увеличит количество модифицированных продуктов на прилавках. Идея такого пересмотра заключается в том, что мягкие законы по ГМО могут способствовать разработке культур, устойчивых к различным вызовам, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность.

Ранее Фокус писал о том, когда ГМО овощи появятся на прилавках, и стоит ли их употреблять. Ученые надеются, что положительные качества нового продукта перевесят негативную репутацию ГМО продуктов в сознании людей.