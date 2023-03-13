Будущее за ГМО. Когда модифицированные овощи появятся на прилавках и стоит ли их есть — отвечают ученые

Ученые надеются, что положительные качества нового продукта перевесят негативную репутацию ГМО продуктов в сознании людей.

Related video

Первым генетически модифицированным (ГМ) продуктом питания, когда-либо ставшим коммерчески доступным для населения, был помидор, изобретенный в США в 1994 году. С тех пор было создано множество различных генетически модифицированных продуктов питания, включая кукурузу, хлопок, картофель и даже розовый ананас, пишет Genetic Literacy Project.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя генетически модифицированные продукты все еще пользуются дурной славой, на самом деле есть много веских причин, по которым изменение генетики организма может быть целесообразным. Например, многие сорта генетически модифицированных продуктов питания сделали их более устойчивыми к болезням.

Можно также модифицировать продукты, чтобы сделать их более питательными. Возьмем, к примеру, золотой рис. Этот злак был создан для повышения содержания витамина А, чтобы решить проблему дефицита этого питательного вещества в бедных странах.

Фото: FDA

Но, несмотря на все разработки в области генетически модифицированных продуктов питания с 1994 года, лишь немногие продукты действительно попали на рынок. Невежество широкой общественности в отношении ГМ-продуктов, а также нежелание государственных политиков в некоторых странах препятствуют продвижению генетически модифицированных продуктов из лаборатории на рынок. Вот почему одобрение регулятором фиолетовых помидоров в США в сентябре прошлого года является столь радостным событием.

Зрелищность и диковинные заявления протестующих против ГМО заглушают аргументированные рассуждения о ГМО-культурах Фото: Thierry Roge via EPA

Создание фиолетового томата

Последние 15 лет Кэти Мартин и Эудженио Бутелли из Центра Джона Иннеса в Норфолке, Англия, и их команда работали над созданием фиолетового томата. Их целью было создать томат, содержащий более высокий уровень антоцианов, который можно использовать наряду с немодифицированными томатами для изучения пользы антоцианов. Команда выбрала для модификации помидоры, потому что эти плоды вкусны и широко распространены.

Антоцианы естественным образом содержатся во многих фруктах и овощах с красной, фиолетовой или синей мякотью или кожурой — таких как черника, клубника, баклажаны и красная капуста. Чтобы получить фиолетовый помидор, команда внедрила гены из эспарцета в ДНК помидоров.

Фиолетовые помидоры содержат такое же количество антоцианов, как черника Фото: Shutterstok

Конечным результатом этих экспериментов стал уникальный плод — и не только из-за его цвета. Им также удалось создать томаты с высоким содержанием антоцианов — сравнимых с количеством, содержащимся в чернике, что полезно по целому ряду причин.

Высокое содержание антоцианов в фиолетовых помидорах фактически удваивает срок их хранения по сравнению с красными помидорами. Это происходит потому, что антоцианы помогают задержать перезревание и снижают восприимчивость плодов к атаке грибков после сбора урожая.

Еще одним преимуществом высокого содержания антоцианов является то, что они привлекают опылителей и животных для рассеивания семян, что повышает репродуктивный успех растений и их урожайность. Антоцианы также защищают растения от повреждения ультрафиолетом и защищают их от патогенов, что максимально повышает их выживаемость.

Антоцианы также могут быть полезны для здоровья. Исследования других продуктов, содержащих их, показали, что они снижают воспаление, уменьшают риск развития диабета 2 типа и рака. Они также могут защищать мозг от болезней, таких как слабоумие.

Хотя исследования пользы фиолетовых помидоров именно для человека все еще продолжаются, одно из исследований, в котором мышей, подверженных раку, кормили пищей с добавлением фиолетовых помидоров, показало, что они прожили на 30% дольше по сравнению с мышами, которым давали красные помидоры.

Будущее геномодификатов

За последние несколько лет в области ГМ-продуктов произошел ряд интересных событий, включая первые геномно-редактированные помидоры с ГАМК в Японии и помидоры, обогащенные витамином D, в Великобритании. Обе эти технологии были разработаны с использованием технологии геномного редактирования CRISPR.

Генетическая модификация может предложить множество преимуществ. Она не только может помочь нам справиться с проблемами изменения климата путем создания более устойчивых культур, но и выведение растений с более высоким содержанием определенных витаминов и минералов может потенциально позволить нам улучшить здоровье и снизить бремя многих распространенных заболеваний. Кроме того, ГМ-культуры могут помочь нам обеспечить каждому человеку, независимо от места его проживания, доступ к высококачественным свежим продуктам, полезным для него и окружающей среды.

ГМ-продукты также жестко регулируются во многих странах, что означает, что любые продукты, разрешенные к употреблению, безопасны для здоровья человека, растений и животных.

Самая большая проблема сейчас заключается в том, чтобы склонить правительства других стран мира одобрить эти генетически модифицированные продукты для продажи. Хотя Великобритания опережает другие страны в вопросах регулирования генно-модифицированных культур, в настоящее время неизвестно, будет ли там и в других частях мира продаваться фиолетовый ГМ-помидор.

Ранее Фокус писал про пользу фиолетового помидора. Он защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний и даже от рака.