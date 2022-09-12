Полезное ГМО. Фиолетовый помидор защитит от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые создали уникальный модифицированный томат, способный приносить пользу организму.

Ученым потребовалось почти 15 лет, чтобы создать уникальный генетически модифицированный томат, способный приносить пользу организму и защищать от серьезнейших заболеваний, пишет New Atlas.

Кэти Мартин и Джонатан Джонс начали свои исследования в Великобритании, первое исследование было опубликовано еще в 2008 году. Несмотря на то, что результаты анализа модифицированного томата были очень увлекательными, ученым потребовалось еще почти 12 лет, чтобы их разработка получила одобрение Министерства сельского хозяйства США (USDA). В этом году фиолетовый томат с улучшенными питательными свойствами признали безопасным для человека.

Отметим, что в 2008 году ученые отредактировали гены фиолетового помидора, который и сам по себе содержит антоцианы (антиоксиданты). В ходе эксперимента ученые взяли два гена антирринума (или Львиного зева) и добавили их к генам фиолетового томата. В результате добавленные гены усилили способность ягоды вырабатывать антоцианины.

Далее в ходе исследования ученые проверили свойства уникального томата с яркой фиолетовой мякотью на мышах, у которых развился рак. Удивительно, но в результате диеты с мякотью фиолетового помидора мыши с онкологией жили почти на треть дольше, чем те, что получали обычную еду.

В ходе более ранних исследований ученые установили, что продукты с высоким содержанием антоцианинов (например, черника или красная капуста) снижают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Кэти Мартин, это первый пример генетически модифицированного продукта, способного принести пользу организму.

За последние несколько лет ученые изучили все возможные варианты использования уникального фиолетового помидора. И пришли к выводу, что наилучшим способом получить из него пользу станет изготовление томатного сока, богатого антоцианами. Ученые считают, что в дальнейшем это позволит в лабораторных условиях изучить воздействие сока из уникального томата на пациентов с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пока же ученые намерены запустить в продажу семена генетически модифицированного фиолетового томата — первыми закупщиками станут фермеры. В ближайшее время авторы исследования также надеются, что томаты разрешат продавать и у них на родине — в Великобритании. В дальнейшем модифицированный фиолетовый томат поможет снизить риски возникновения ряда серьезных заболеваний.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Японии генетически модифицированные продукты признали безопасными для человека.