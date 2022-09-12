Корисний ГМО. Фіолетовий помідор захистить від раку та серцево-судинних захворювань

Учені створили унікальний модифікований томат, здатний приносити користь організму.

Ученим знадобилося майже 15 років, щоб створити унікальний генетично модифікований томат, здатний приносити користь організму та захищати від серйозних захворювань, пише New Atlas.

Кеті Мартін і Джонатан Джонс розпочали свої дослідження у Великій Британії, перше дослідження було опубліковано ще у 2008 році. Незважаючи на те, що результати аналізу модифікованого томата були дуже захопливими, вченим знадобилося ще майже 12 років, щоб їхня розробка отримала схвалення Міністерства сільського господарства США (USDA). Цього року фіолетовий томат із покращеними поживними властивостями визнали безпечним для людини.

Зазначимо, що у 2008 році вчені відредагували гени фіолетового помідора, який сам по собі містить антоціани (антиоксиданти). В ході експерименту вчені взяли два гени антиринуму (або ротика) й додали їх до генів фіолетового томату. В результаті додані гени посилили здатність ягоди виробляти антоціаніни.

Далі під час дослідження вчені перевірили властивості унікального томата з яскравою фіолетовою м'якоттю на мишах, у яких розвинувся рак. Дивно, але в результаті дієти з м'якоттю фіолетового помідора миші з онкологією жили майже на третину довше, ніж ті, які отримували звичайну їжу.

У ході більш ранніх досліджень учені встановили, що продукти з високим вмістом антоціанінів (наприклад, чорниця або капуста) знижують ризик розвитку діабету й серцево-судинних захворювань.

За словами Кеті Мартін, це перший приклад генетично модифікованого продукту, здатного принести користь організму.

За останні кілька років учені вивчили усі можливі варіанти використання унікального фіолетового помідора. І дійшли висновку, що найкращим способом отримати з нього користь стане виготовлення томатного соку, багатого на антоціани. Вчені вважають, що надалі це дозволить у лабораторних умовах вивчити вплив соку з унікального томату на пацієнтів із раком і серцево-судинними захворюваннями.

Поки що вчені мають намір запустити в продаж насіння генетично модифікованого фіолетового томата — першими закупівельниками стануть фермери. Найближчим часом автори дослідження також сподіваються, що томати дозволять продавати й на батьківщині — у Великій Британії. Надалі модифікований фіолетовий томат допоможе знизити ризики низки серйозних захворювань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Японії генетично модифіковані продукти визнали безпечними для людини.