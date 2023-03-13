Майбутнє за ГМО. Коли модифіковані овочі з'являться на прилавках і чи їх варто їсти — відповідають вчені

Вчені сподіваються, що позитивні риси нового продукту переважать негативну репутацію ГМО продуктів у свідомості людей.

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Першим генетично модифікованим (ГМО) продуктом харчування, який колись став комерційно доступним для населення, був помідор, винайдений у США в 1994 році. Вілтоді було створено безліч різних генетично модифікованих продуктів харчування, включно кукурудзу, бавовну, картоплю і навіть рожевий ананас, пише Genetic Literacy Project.

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Хоча генетично модифіковані продукти все ще користуються поганою славою, насправді є багато вагомих причин, через які зміна генетики організму може бути доцільною. Наприклад, багато сортів генетично модифікованих продуктів харчування зробили їх більш стійкими до хвороб.

Можна також модифікувати продукти, щоб зробити їх поживнішими. Візьмемо, наприклад, золотий рис. Цей злак був створений для підвищення вмісту вітаміну А, щоб вирішити проблему дефіциту цієї поживної речовини у бідних країнах.

Фото: FDA

Але, попри всі розробки в галузі генетично модифікованих продуктів харчування з 1994 року, лише небагато продуктів дійсно потрапили на ринок. Невігластво широкого загалу щодо ГМО-продуктів, а також небажання державних політиків у деяких країнах перешкоджають просуванню генетично модифікованих продуктів з лабораторії на ринок. Ось чому схвалення регулятором фіолетових помідорів у США у вересні минулого року є такою радісною подією.

Видовищність та дивовижні заяви протестувальників проти ГМО заглушають аргументовані міркування про ГМО-культури Фото: Thierry Roge via EPA

Створення фіолетового томату

Останні 15 років Кеті Мартін та Еудженіо Бутеллі з Центру Джона Іннеса в Норфолку, Англія, та їхня команда працювали над створенням фіолетового томату. Їхньою метою було створити томат, що містить вищий рівень антоціанів, який можна використовувати поряд з немодифікованими томатами для вивчення користі антоціанів. Команда обрала для модифікації помідори, тому що ці плоди смачні та поширені.

Антоціани природно містяться в багатьох фруктах і овочах з червоною, фіолетовою або синьою м'якоттю або шкіркою — таких як чорниця, полуниця, баклажани і капуста. Щоб отримати фіолетовий помідор, команда впровадила гени з еспарцету до ДНК помідорів.

Фіолетові помідори містять таку ж кількість антоціанів, як чорниця Фото: brit

Кінцевим результатом цих експериментів став унікальний плід — і не лише через його забарвлення. Їм також вдалося створити томати з високим вмістом антоціанів — порівнянних з кількістю, що міститься в чорниці, що корисно з цілої низки причин.

Високий вміст антоціанів у фіолетових помідорах фактично подвоює термін їх зберігання порівняно з червоними помідорами. Це відбувається тому, що антоціани допомагають затримати перезрівання та знижують сприйнятливість плодів до атаки грибків після збирання врожаю.

Ще однією перевагою високого вмісту антоціанів є те, що вони залучають запилювачів та тварин для розсіювання насіння, що підвищує репродуктивний успіх рослин та їх врожайність. Антоціани також захищають рослини від пошкодження ультрафіолетом і захищають їх від патогенів, що максимально підвищує їхню виживання.

Антоціани також можуть бути корисними для здоров'я. Дослідження інших продуктів, що їх містять, показали, що вони знижують запалення, зменшують ризик розвитку діабету 2 типу і раку. Вони також можуть захищати мозок від хвороб, таких як недоумство.

Хоча дослідження користі фіолетових помідорів саме для людини все ще продовжуються, одне з досліджень, в якому мишей, схильних до раку, годували їжею з додаванням фіолетових помідорів, показало, що вони прожили на 30% довше порівняно з мишами, яким давали червоні помідори.

Майбутнє геномодифікатів

За останні кілька років у галузі ГМО-продуктів відбулася низка цікавих подій, включно перші геномно-редаговані помідори з ГАМК у Японії та помідори, збагачені вітаміном D у Великій Британії. Обидві технології були розроблені з використанням технології геномного редагування CRISPR.

Генетична модифікація може запропонувати безліч переваг. Вона не тільки може допомогти нам впоратися з проблемами зміни клімату шляхом створення більш стійких культур, але й виведення рослин з більш високим вмістом певних вітамінів та мінералів може потенційно дозволити нам покращити здоров'я та зменшити тягар багатьох поширених захворювань. Крім того, ГМО-культури можуть допомогти нам забезпечити кожній людині, незалежно від місця її проживання, доступ до високоякісних свіжих продуктів, корисних для неї та навколишнього середовища.

ГМО-продукти також жорстко регулюються в багатьох країнах, що означає, що будь-які продукти, дозволені до вживання, є безпечними для здоров'я людини, рослин і тварин.

Найбільша проблема зараз полягає в тому, щоб схилити уряди інших країн світу схвалити ці генетично модифіковані продукти для продажу. Хоча Великобританія випереджає інші країни у питаннях регулювання генно-модифікованих культур, наразі невідомо, чи там і в інших частинах світу продаватиметься фіолетовий ГМО-помідор.

Раніше Фокус писав про користь фіолетового помідора. Він захищає організм від серцево-судинних захворювань та навіть від раку.