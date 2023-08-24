Украинцам пересчитают размер пенсий в 2024 году: кому прибавят 2600 гривен

В Украине уже начали готовить проект государственного бюджета на следующий год. Там будут учтены новые размеры как минимальных выплат, так и максимальных.

В следующем году размер минимальной и максимальной пенсии будет значительно увеличен в связи с индексацией. Некоторые категории украинцев будут получать на 2,6 тысяч больше, чем прежде. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Министерство финансов уже начало заниматься разработкой государственного бюджета на 2024 год и параллельно такая же задача лежит на других финансовых департаментах органов местной власти по всей Украине.

Для расчета бюджета нужно учитывать важные макроэкономические показатели и Минфин уже разослал их в ведомства.

Минимальный размер зарплаты и пенсии также утверждают в проекте будущего госбюджета и как отмечают журналисты в своем материале, между Минсоцполитики и Минфином в такие моменты начинается конкурентная борьба. Первое ведомство намерено поднять размер выплат как можно выше, а второе пытается ограничить это повышение.

Собеседники OBOZREVATEL отмечают, что в новом проекте бюджета будут заложены следующие показатели:

минимальная пенсия в 2024 году увеличится на 268 гривен (12,8%). Сумма будет составлять 2361 грн;

минимальная зарплата вырастет на 1200 гривен (19,4%). В январе она будет составлять 7100 гривен, а в июле — 8000 гривен.

При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. – до 23 610 грн.

А вот прогноз цен на следующий год, как отметили журналисты, уже не такой воодушевляющий. В заложенных прогнозах указано, что цены могут вырасти на 52,2%. Соответственно, чтобы повышение пенсий компенсировало рост цена, выплаты должны были составлять от 2944 гривен.

Напоминаем, начиная с августа начинают выплачивать новый размер пенсии некоторым категориям граждан. Также в конце лета получат дополнительные средства граждане с особыми заслугами, а также люди с инвалидностью — об этом говорится в материале Фокус.