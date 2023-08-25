Некоторым украинцам увеличивают зарплаты: кто будет получать солидные надбавки

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, надбавку к зарплатам будут начислять во время военного положения.

Некоторые украинцы могут получить за свою работу прибавку к зарплате от 50% до 100% от своего оклада. Доплаты будут начисляться ежемесячно, это касается граждан, которые работают в государственных учреждениях, а также социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что в правительстве решили повысить зарплату работникам государственных организаций и учреждений, которые работают на опасных территориях, где продолжаются активные или есть вероятность начала боевых действий. Доплаты получат и работники, оказывающие социальные услуги коммунального сектора на территориях в горячих точках.

Ожидается, что на время военного положения размеры ежемесячных надбавок будут следующими:

100% должностного оклада — работникам госучреждений, учреждений и организаций на территориях, где продолжаются активные боевые действия, 50% от оклада — на территориях, где вероятны боевые действия;

100% от оклада — работникам поставщиков соцуслуг коммунальной сферы на территориях, где ведутся боевые действия, включены в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий.

Как зарабатывают украинцы в 2023 году

В Пенсионном фонде 24 августа сообщили, что реальная зарплата у граждан в этом году, с учетом инфляции, выросла на 2%. Так, по подсчетам ПФУ, с начала года украинцы зарабатывали:

январь – 12 644,98 гривны;

февраль – 12 794,11 гривны;

март – 13 423,28 гривны;

апрель – 13 626,02 гривны;

май – 14 109,64 гривны;

июнь – 16 012,38 гривны.

Напомним, что украинским военным 9 августа вернули доплаты в 30 тысяч гривен во время войны. Фокус уже объяснял, почему возможны злоупотребления с выплатами вознаграждений солдатам.

Еще Фокус рассказывал, что в Украине продолжается работа над разработкой цифровых денег, которые будут равны обычным и могут быть полезными в противодействии коррупции. Одно из преимуществ Е-гривны — отсутствие комиссии при переводах с карты на карту.