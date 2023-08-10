Военным ВСУ вернули доплаты в 30 тысяч гривен: есть ли риски не получить деньги

В правительстве с радостью сообщили о возврате денежной мотивации военным, но на практике не все так гладко. При увольнении, доплату воину могут не выплатить, а в горячие точки отправляют после вывода из штата. "Боевые" 100 тысяч гривен нередко приходится выбивать в судах, говорят Фокусу юристы.

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Правительство Украины решило вернуть ежемесячные доплаты военным в 30 тысяч гривен во время полномасштабной войны. Управляющие воинскими частями и подразделениями получат больше — до 50 000, а участвующие в боях — 100 000 гривен. Срочникам и курсантам доплатят по 6000 и 2350 гривен.

Порядок начисления дополнительных выплат в ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии изменили с 1 февраля текущего года. Размеры финансовых поощрений привязали к районам пребывания военных, сложности и специфике выполняемых боевых задач.

Решение отменить доплаты вызвало критику в обществе. В Верховной Раде объясняли, что в бюджете закончились деньги на выплаты военным. Идея ограничить зарплаты топ-чиновникам и направить излишки в зарплатный фонд ВСУ не прошла. Многие из них получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен в качестве зарплат.

Депутат от "Голоса" Владимир Цабаль захотел отменить данную инициативу, назвав ее популистской и нарушающей обязательства Украины перед международными донорами по реформам корпоративного управления госпредприятий.

"Задержали выплаты военным на 40 дней"

Доплаты военным вернули еще законопроектом 9342, который президент подписал 30 июня этого года, сказал Фокусу старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"В принципе, возврат выплат должен был наступить на следующий день после принятия закона. Можно сказать, что [премьер Украины Денис] Шмыгаль на 40 дней задержал процесс выплат военным дополнительных средств. Радует, что правительство нашло время поработать. Многие говорили, что нам закроют путь в ЕС, прикроют военную помощь, если этот закон примут. Таких нардепов СБУ должна проверить на предмет коллаборационной деятельности", — отметил адвокат.

Ситуация с зарплатами военных в мизерные 5000-7000 гривен — неприятная, поэтому власти решили одобрить дополнительные выплаты, говорит юрист.

Нельзя исключать и злоупотреблений с выплатами для солдат. По оценкам Кравца, их было очень много.

"При увольнении людям могут не выплатить доплаты. Когда выводят из штата, но привлекают к боевым действиям. Говорят, что деньги заплатят позже, но потом неожиданно оказывается, что люди вообще нигде не числились. Подобные обращений к адвокатам — частое явление", — пояснил специалист.

Расследования указанных видов мошенничеств с выплатами военным тянутся долго. Воинские части могут задерживать доступ к информации, где числился боец, заключил Кравец.

Фокус ранее писал, что в Раде организовали рабочую группу по наработке ряда законопроектов по зарплатам военным. В частности, предусматривается дополнительное вознаграждение за участие в наступлении на вражеские позиции.

Минреинтеграции в апреле этого года заявило о возможности переоформления выплат украинским защитникам на их семьи в случае подтверждения исчезновения военнослужащего.