Украинским учителям повысят зарплаты: в Минобразования раскрыли подробности

Как объяснил министр образования Оксен Лисовый, новая система оплаты труда будет понятной, прозрачной и самое главное позволит повысить зарплаты украинским учителям.

В Министерстве образования и науки хотят запустить обновленный формат оплаты труда для педагогов на 2024/2025 года. Об этом в ходе ежегодной конференции "Серпнева" 25 августа сказал глава ведомства Оксен Лисовый.

По его словам, в пилотном проекте будет участвовать почти 500 украинских школ.

"Мы хотим, чтобы базовая часть оплаты труда была около 80%, а приблизительно 20% — надбавки. И еще надбавки в виде региональных доплат и премий от директора школы. То есть мы делаем систему оплаты труда понятной, прозрачной, прогнозируемой, и самое главное — мы стремимся повысить заработную плату", — сказал он.

Министр отметил, что из-за войны повысить зарплату учителям очень сложно. Но можно изменить систему и подходы для постепенной подготовки к внедрению нового подхода и новых принципов.

По информации Министерства образования, средняя зарплата молодого педагога состоит из:

должностного оклада — 5 699 грн (с декабря 2021 по декабрь 2023 года);

надбавки за выслугу лет — 627 грн (10% для молодых учителей);

надбавки за престижность труда — 1 254 грн;

вознаграждения за добросовестный труд — 522 грн;

помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска — 522 грн;

других надбавок, например: за классное руководство, проверку тетрадей и так далее — 1379 грн.

Средняя зарплата молодого учителя без стажа работы составляет 10 574 грн.

В то же время размер должностного оклада учителя высшей категории в Украине составляет 7 001 грн. Средняя зарплата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023 года у педагога высшей категории была на уровне 13 759 грн.

Ранее 25 августа стало известно, что украинцам будут доплачивать за работу на государственные организации и учреждения, которые не остановили свою деятельность на опасных территориях, где продолжаются активные или есть вероятность начала боевых действий.

Так, на время военного положения надбавки будут следующими:

100% от должностного оклада будут получать работники госучреждений, учреждений и организаций на территориях, где продолжаются активные боевые действия, 50% от оклада выплатят тем, кто работает на территориях, где вероятны боевые действия;

100% от оклада доплатят работникам поставщиков соцуслуг коммунальной сферы на территориях, где ведутся боевые действия, включены в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий.

Также напомним, что украинские работодатели могут рассчитывать на компенсацию расходов за создание рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп. Размер компенсации составит от 67 тыс. грн до 100,5 тыс. грн.