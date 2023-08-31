Украинцам помогут купить дрова и уголь на зиму: детали

Украинцам предоставляют субсидии не только на газ, воду и электроэнергию, но и на дрова и уголь. В Пенсионном фонде напомнили, когда и кому выплачивают помощь.

В Украине домохозяйства с малыми доходами могут подавать заявки для оформления субсидии, в том числе на покупку дров или угля. Такая госпомощь предоставляется украинцам раз в год, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В госструктуре рассказали, что для назначения субсидии изучается, какой доход получило домохозяйство по итогам предыдущего календарного года. При этом субсидию не назначат, если начисленный среднемесячный совокупный доход лица не превышает размера минимальной зарплаты, или если не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

В то же время если единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачен в размере не менее минимального за I или II квартал 2023 года, то субсидию для покупки твердого топлива и сжиженного газа могут назначить.

Для этого, кроме заявления в ПФУ, нужно будет предоставить справку, которая подтверждает, что жилой дом обогревается печным отоплением или же хозяин пользуется твердым топливом.

Минимальная сумма помощи для одного субсидианта составляет:

одна тонна твердого топлива в год;

один баллон сжиженного газа в год.

Впрочем, местные власти могут установить большие нормативы, соответственно и размер помощи тоже увеличится.

Кто не получит жилищную субсидию

Существует постановление Кабинета министров Украины "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий". В документе четко очерчены основания для отмены госпомощи. Соответственно, на субсидию можно не рассчитывать:

если площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры — 130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т.д.);

если кто-то из членов домовладения на 1 число даты оформления субсидии владеет определенными видами имущества — транспортным средством младше 5 лет, более чем одним транспортным средством, возрастом до 15 лет (в обоих случаях — за исключением мопедов и прицепов);

если среди членов домовладения есть совершеннолетние, к которым есть определенные замечания — совсем не имеют доходов, не платят Единый социальный взнос, выехали за границу более чем на 60 дней и т.д;

если кто-то из членов домовладения за 12 месяцев до даты оформления субсидии выплатил более 51 тыс. грн за покупку земельного участка, квартиры, транспортного средства, ценных бумаг и т.д;

в случае задолженности за коммуналку;

если не вернули излишне начисленную субсидию;

если проживают граждане, которые не платят алиментов или задолжали по другим исполнительным производствам;

если кто-то имеет другое жилье (есть широкий перечень исключений);

если кто-то имеет на депозитном счете более чем 100 тыс. грн или владеет драгоценными металлами на сумму более чем 50 тыс. грн.

Напомним, Фокус уже объяснял, предусмотрена ли субсидия гражданам, которые арендуют жилье. Также напомним, как в 2023 году будет происходить усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий.