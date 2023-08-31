Отмена выплат ВПЛ: Верещук объяснила, какие категории переселенцев потеряют помощь (видео)

100 тысяч переселенцев выехали за пределы Украины и получают сразу помощь "и здесь, и там". Кроме того, 60 тысяч выплат на детей получают семьи, где их оформили сразу оба родителя.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук подробно рассказала об изменениях в процедуре выплат помощи ВПЛ. Более 180 тыс. переселенцев потеряют эти выплаты из-за того, что не соответствуют этому статусу. Впрочем предусмотрено, что можно обжаловать решение министерства. Об этом чиновница рассказала в прямом эфире Всеукраинского телемарафона

Верещук объяснила, что с середины июля 2023 года начались проверки имущественного положения ВПЛ. Цель проверок — упорядочить реестр переселенцев, "чтобы навести порядок". Чтобы навести порядок, чиновники внесли изменения в Постановление №332 "О некоторых вопросах выплат помощи на проживание временно перемещенным лицам".

По словам министра, в течение прошлого года выплаты получали 2,6 млн человек — суммарно им выплатили помощи на 53 млрд грн. В этом году запланирована выплата 72 млрд грн. После проверок отменили статус ВПЛ для более чем 180 тыс. человек. Это число — результат проверок Министерства финансов, которые начались с середины июля 2023 года.

Выплаты ВПЛ: кому отменят с 1 сентября

С 1 сентября выплаты помощи ВПЛ отменят следующим категориям переселенцев:

лица, которые вернулись на предыдущие места жительства (на временно оккупированные территории или в регионы, где продолжаются активные боевые действия);

лица, которые имеют новое место жительства за рубежом;

лица, которые в течение периода верификации приобрели дорогостоящее авто, дом, другую одноразовую дорогую покупку.

"Если у людей есть средства, то им 2 тыс. грн не нужны, как многодетной семье или человеку с инвалидностью", — пояснила Верещук. Также отметила, что анализировались только покупки, сделанные с 15 июля по 1 сентября: предыдущие не будут учитывать.

Можно ли обжаловать отмену выплат

Чиновница заявила, что те, кто не верифицирован как ВПЛ, потеряет выплаты уже с 1 сентября. При этом заверила, что все об этом предупреждены. Впрочем, предупреждение не прямое, а опосредованное — благодаря тому, что СМИ сообщали об этом процессе, который начался 15 июля 2023 года.

Некоторые граждане могут не согласится и думать, что выплаты отменяют безосновательно. Чтобы исправить ошибку, нужно действовать по следующей процедуре:

сообщить об ошибке любую государственную институцию, касающуюся выплат — Министерство реинтеграции, ЦНАП, отдел социального обеспечения, местный орган власти (например, сельский совет) и т.д;

обращаться можно в любой удобной форме — например, можно написать заявление в электронной форме и отправить его нужному ведомству, или позвонить на "Горячую линию".

Верещук советует звонить на два номера: или на 1545 (на IVR кнопка 9) — помощь ветеранам войны и членам их семей, или на номер 1548 — "Горячая линия" Министерства реинтеграции.

Отмена выплат: кого коснется

По результатам проверки Министерство финансов выявили около 180 тыс. нарушителей, к которым есть следующие замечания:

100 тыс. чел. находятся за границей и получают деньги "и здесь, и там", заявила Верещук;

10 тыс. чел. умерли, но на них все еще выплачиваются средства;

60 тыс. случаев — когда и отец, и мать оформили выплаты на одних и тех же детей.

Все и аналогичные "ошибки" будут исправлены, — подчеркнула министр реинтеграции.

Напоминаем, Фокус подготовил инструкцию для семей, которым нужно оформить помощь на погибшего бойца. Размер единовременной материальной помощи — 15 млн грн: чтобы их получить, необходимо предоставить определенный перечень документов.

Юрист объяснил, что в некоторых случаях возможна задержка выплат на павшего воина. Одна из возможных причин — задержка с оформлением бумаг.