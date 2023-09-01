Долларов не будет? НБУ продал из резервов рекордный объем валюты

Спрос на валюту в Украине по итогам августа увеличился впервые с февраля, при этом компенсировать расходы Нацбанку удается за счет международной помощи.

Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года на межбанковском валютном рынке продал 2,364 миллиарда долларова. Спрос на валюту самый высокий с февраля текущего года, свидетельствуют данные регулятора.

При этом в период с марта по июль Нацбанк продавал не больше двух миллиардов долларов.

Чтобы поддерживать баланс на рынке Нацбанк с начала года продал 16,575 миллиарда долларов. Компенсировать расходы удается за счет международной помощи.

В августе 2023 года на межбанковском валютном рынке НБУ продал 2,364 Фото: НБУ

Отметим, с июля 2023 года в Украине продолжается вводимая НБУ Стратегия смягчения валютных ограничений. Так, 19 августа изменились правила торговли валютой. Также регулятор хочет улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой. В Нацбанке уверены, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при обмене валют.

А с 29 августа Нацбанк изменил следующие правила:

отменяется требование предоставить подтверждение или обязательство, если гражданину нужно безналично купить валюту. Однако сохраняются лимиты: в течение месяца можно обменять не более 50 тыс. грн в одном банке;

гражданам разрешено безналично покупать валюты на 200 тыс. грн (ранее — на 100 тыс. грн), чтобы потом положить на депозит от трех месяцев.

Нововведения, как подчеркнули в пресс-службе НБУ, помогут минимизировать множественность обменных курсов. В результате граждане переориентируются с покупки валюты за наличные на покупку за безнал.