Госдолг Украины стремительно растет: станет ли он угрозой для Украины

По данным Министерства финансов, на начало августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $132,92 млрд. Уже в этом году уровень госдолга может достичь 100% ВВП. Насколько это опасно и как Украина продолжит выплачивать по своим долгам?

Соотношение государственного долга к ВВП в конце текущего года приблизится к 90% и превысит 95% в конце 2024 года. Такую оценку динамики государственного долга озвучил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, пишет Фокус в новой статье "Долги подождут. Сколько задолжала Украина и как будет платить за кредитную помощь".

"Но такой уровень долга пока не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет", — уверен Ваврищук.

С 2024-го госдолг в процентах к ВВП будет снижаться. Но если война будет продолжаться, то это под большим вопросом

По его словам, сейчас запланированный дефицит государственного бюджета составляет 1,720 млрд грн, или 26% ВВП. Чистые внутренние заимствования, вероятно, будут близкими к нулю, а погашение внешнего долга составит 86 млрд. грн. "По оценкам Министерства финансов, сейчас Украина ожидает финансовой помощи $42,4 млрд по результатам года. Этого объема должно быть достаточно по заложенному в бюджете курсу 42,2 грн/$. Однако, по нашим прогнозам, среднегодовой курс гривны будет на 13% крепче, поэтому гривневый эквивалент международной помощи будет меньше и правительство, вероятно, вынуждено будет найти источники дополнительного фондирования", — рассказал эксперт.

В Министерстве финансов сообщили, что за июль государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 млрд долларов Фото: Скриншот

Говоря о том, как именно правительство будет расплачиваться по долгам, исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук подчеркнул: главное — стабильные поступления финансовой помощи от партнеров. "Основной фактор риска — это уменьшение объемов финансовой помощи от США. Соединенные Штаты ежемесячно нам предоставляют $1,25 млрд в виде грантовой поддержки и это балансирует бюджет и держит валютный рынок. Это действует до сентября. Ожидаем, что поддержка будет продолжена, иначе будут неприятные последствия. Другие риски — они второстепенные. Велика вероятность, что размер долга приблизится к отметке 100% ВВП в текущем году", — говорит Дмитрий Боярчук. По его словам, снижение долговой нагрузки будет, но трудно сказать, когда именно. "Пока официальная позиция, что с 2024-го долг в процентах к ВВП будет снижаться. Но если война будет продолжаться, то это под большим вопросом. Будет ли угрозой рост долга? Нет, если нас продолжат поддерживать", — считает Дмитрий Боярчук.

Между тем, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, на данный момент рекордный размер государственного долга не является первоочередной проблемой. "Для воюющей страны рост долга — это закономерный процесс. Думаю, ни один инвестор не скажет, я не инвестирую в Украину потому, что у нее большой долг, они скажут — я не инвестирую, потому что идет война и военные риски значительно выше долговых", — говорит Андрей Шевчишин. По его словам, стоит отдельно отметить рост стоимости украинских облигаций и варрантов, который свидетельствует об улучшении настроений инвесторов в отношении Украины. Однако долговая нагрузка Украины продолжит зависеть от ситуации на фронте. "В базовом сценарии завершение активной фазы рассматривается в первом полугодии 2024 года. В таком случае, во втором полугодии прирост госдолга сменится приростом инвестиций и ростом корпоративного долга", — считает эксперт.

Ход войны — главный фактор влияния на государственный долг, говорит Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

"Долговая нагрузка на следующий год будет в значительной степени зависеть от хода войны и сроков ее завершения. Если по базовому сценарию риски безопасности не будут уменьшаться, по крайней мере, до середины следующего года, это потребует дополнительного привлечения международной помощи для поддержания высоких расходов бюджета в военный период, что продолжит тенденцию роста долговой нагрузки. Однако, как и в этом году, этот рост будет иметь достаточно умеренный эффект на бюджетные расходы", — сообщил Фокусу Печерицын.

Ранее Фокус писал, что Международный валютный фонд обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования.