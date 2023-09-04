Пенсии в Украине: на какую сумму могут рассчитывать учителя в 2023 году

Окончательная сумма пенсионных выплат представителей образовательной сферы зависит от зарплаты, которая также рассчитывается после учета определенных факторов.

Профессия учителя во всем мире продолжает оставаться одной из самых важных и востребованных, однако выплаты для сотрудников этой сферы в Украине все еще на низком уровне. Украинцам рассказали, какие пенсии могут получать учителя в 2023 году, сообщает "ProДеньги".

Размер пенсии учителей регулируется в соответствии с суммой зарплаты, состоянием здоровья и страховым стажем. Если представители образовательной сферы получали высокую заработную плату в учебных заведениях, тогда и размер пенсионных выплат будет на достаточном уровне.

Размер зарплатных выплат рассчитывается после учета следующих факторов:

деятельность педагога;

место работы;

загруженность.

То есть, если помимо преподавания своего профильного предмета учитель является классным руководителем или организатором различных кружков, тогда и сумма выплат вырастет.

При зарплате в 14500 гривен сумма пенсии будет достигать 5699 гривен.

Пенсии для учителей: сколько платят украинцам

Минимальная пенсия в Украине по состоянию на 2023 год составляет 2093 гривны, тогда как максимальная может доходить до 20930 гривен.

Согласно статистике, украинцы получают следующие выплаты:

0,6% — 1 227,80 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Согласно нынешнему законодательству, у учителей есть право выйти на пенсию в 55 лет, вместо 60, но если будет достигнут определенный уровень стажа.

Ранее Фокус сообщал, кому в сентябре положены дополнительные выплаты. Масштабной индексации до конца года не планируется, для большинства граждан размер пенсии останется прежним. Однако определенные категории все же могут получить дополнительные средства.