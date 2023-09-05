"Деньги будут": в Кабмине объяснили, когда украинцам проиндексируют пенсии и субсидии

По данным Министерства соцполитики, индексация пенсионных выплат будет производиться с 1 марта, однако определить сроки можно будет после утверждения госбюджета, который будет зависеть от уровня инфляции в стране.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что в марте 2024 года власти Украины планируют повысить пенсии. При этом размер повышения будет зависеть от инфляции. Об этом она рассказала в эфире "Украинского радио".

"Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год", — отметила она.

Также Дарья Марчак подчеркнула, что процедуру оформления пенсии можно легко выполнить онлайн с использованием электронного кабинета Пенсионного фонда через государственный сервис "Дія" или воспользоваться новой услугой ПФУ — видеосвязью. При этом, если украинец достиг пенсионного возраста, но находится за границей, есть возможность обратиться в консульство.

"Мы ввели механизмы, чтобы люди могли обращаться удаленно для назначения или возобновления выплат пенсии через "Дію" с применением функции "Дія.Підпис", через электронный кабинет Пенсионного фонда. Есть возможность обратиться также в Пенсионный фонд по видеосвязи", — объяснила замминистра Минсоцполитики.

Индексация пенсионных выплат запланирована на 1 марта, однако точные сроки индексации будут определены после утверждения государственного бюджета, который зависит от уровня инфляции в стране.

Дарья Марчак также подчеркнула, что государство полностью соблюдает все свои обязательства по выплатам пенсий жителям временно оккупированных территорий и гражданам, проживающим за границей.

"Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы повлиять не можем", — сказала она.

Кроме того, Дарья Марчак подчеркнула, что субсидии для граждан будут сохранены и в следующем периоде. Она отметила, что тем, кто уже имеет оформленные субсидии, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, так как все выплаты будут произведены автоматически.

"Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачивать", – добавила Марчак.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут получать более высокие пенсионные выплаты в будущем. Для этого им нужно отложить выход на пенсию.

Также сообщалось, что пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку к выплатам, которая зависит от возраста, инвалидности и стажа работы.