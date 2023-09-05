Надо иметь соответствующие льготы: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше

По информации журналистов, люди определенных профессий могут выйти на пенсию раньше, но для этого нужно иметь необходимый страховой стаж.

Пенсионный возраст в Украине начинается минимум от 60 лет, для этого надо иметь 30/35 лет стажа Однако некоторые украинцы могут выйти на заслуженный отдых гораздо раньше, если имеют соответствующие льготы, сообщает РБК-Украина.

Если вы принадлежите к определенной категории украинцев, которую считают льготной, то можете выйти на пенсию раньше или рассчитывать на дополнительные выплаты. Те люди, которые работали в особо вредных и особо тяжелых условиях или на других должностях с вредными и тяжелыми условиями труда и в отдельных отраслях производства, имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Кто входит в льготные категории

Шахтеры и металлурги

Работники с полным рабочим днем на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и в металлургии со стажем не менее 25 лет имеют право выйти на пенсию раньше. Ведущим специалистам нужно иметь 20 лет стажа. Для женщин количество страхового стажа составляет от 19 до 20 лет.

Если вы проработали шахтером или металлургом 20 полных лет, то можете выйти на пенсию на 20 лет раньше.

Те, кто работает в особо тяжелых или вредных условиях

По достижении 50 лет и при наличии страхового стажа те, кто работал в особо вредных и тяжелых условиях, имеют право на льготную пенсию.

Эти категории граждан должны иметь следующий страховой стаж:

для мужчин — от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах

для женщин — от 19 лет до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах

Для мужчин возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за год такой работы, а для женщин — на 1 год 4 месяца.

Аналогичные условия и для тех, кто работал во вредных условиях. Однако тогда возраст выхода уменьшается на один год за каждые два с половиной года такой деятельности.

Напомним, 5 сентября Фокус писал, что некоторым переселенцам в Украине решили возобновить выплаты. 100 тысяч переселенцев уже лишили выплат на проживание, но оказалось, что по ошибке. Теперь государство обещает возобновить начисление финпомощи некоторым гражданам.

Ранее, 15 августа сообщалось, кому из украинцев не положены надбавки к пенсиям. Главная причина для отсутствия доплаты — пенсия более 10 340 грн. В таком случае не выплачиваются никакие "возрастные" надбавки.