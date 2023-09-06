Выплачен первый миллиард гривен за утраченное из-за войны жилье, — Кабмин

Выплаты по программе "єВідновлення" получили более 12 тысяч украинцев. Больше всего заявок поступило из регионов, которые были деоккупированы или располагаются вблизи российской границы.

Эти средства украинцы, которые обратились за помощью, могут потратить на ремонт квартир и домов, которые были повреждены в результате российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Сам процесс — от подачи информационного сообщения до безналичного расчета — максимально цифровизирован, алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления прописан в постановлении и ограничен чек-листом с указанной стоимостью работ и стройматериалов. В случае проблемных вопросов заявитель всегда может обратиться в правительственный контактный центр 1545", — подчеркнул вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Общее количество поданных заявок по программе составляет более 41 тысячи. Среди лиц, участвующих в "єВідновлення", 35% — это люди 60+.

"Самые старшие получатели помощи — три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают в Киевской и Николаевской областях", — отмечает пресс-служба.

Больше всего заявок поступило из таких общин: Харьковская — 7 тысяч; Ирпенская — 3 тысячи; Изюмская — 1,6 тысяч; Николаевская и Балаклейская — по 1,3 тысячи.

Министерство подчеркивает, что 75% всех денег заявители потратили на строительные материалы в небольших местных магазинах, а строительные работы заказывались у физических лиц-предпринимателей.

Напомним, программа "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Максимальная сумма выплат составляет 200 тысяч гривен, а всего на программу предусмотрено 4,4 миллиарда гривен. Второй этап программы стартовал 1 августа. Заявку можно подать онлайн, в "єДії".

Фокус выяснил, каким образом можно получить помощь по программе "єВідновлення" и хватит ли денег для всех пострадавших.