В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кого это коснется

Законопроектом предлагается засчитывать выслугу лет на льготных условиях военнослужащим, которые несут военную службу во время действия военного положения, а также тем, кто принимает участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

В Украине планируют пересмотреть начисления пенсий для военнослужащих и внедрить дополнительные привилегии в этой сфере. Об этом говорится в законопроекте №9680, размещенном на сайте Верховной Рады.

Это изменение связано с неравенством условий и ситуаций, в которых оказались украинцы в ходе полномасштабной войны с Россией.

Как указывается, ранее военнослужащим засчитывалось время непрерывной службы на должностях в органах МВД Украины или Национальной полиции, которые являются государственными служащими, а также в учебных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях, независимо от занимаемой должности.

В частности, теперь к выслуге лет на льготных условиях предлагают засчитывать:

исполнение обязанностей службы во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца;

время непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер — один месяц службы за три месяца;

участие в боевых действиях — один месяц службы за четыре месяца;

время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и человек, попавший в плен, непосредственно участвовал в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, и находясь в плену не совершил преступления против человечества — один месяц службы за пять месяцев;

время пребывания в плену, если человек попал в плен в результате ранений, контузии или других повреждений здоровья полученных во время боевых действий, или стал человеком с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену и находясь в плену не совершил преступления против мира и человечества — один месяц службы за шесть месяцев.

По словам авторов законопроекта, сегодня важно придерживаться принципа справедливости и равенства прав.

"Одни люди отдают долгу значительную долю своей жизни, тогда как другие — вообще ничего не отдают. И выслуга лет и у тех, кто служит в военных подразделениях в полевых условиях или в казармах 24 часа 7 дней в неделю, и в тех, кто работает на гражданских предприятиях в тылу 8 часов 5 дней в неделю, проживая у себя дома, является одинаковым без льготных условий", — говорится в объяснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, такой подход нарушает ст. 24 и ч.2 ст. 65 Конституции Украины, а также общие принципы справедливости и равенства перед законом.

"Считаю, что военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы во время действия военного положения, а также тем кто, принимает участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, выслуга лет должна засчитываться на льготных условиях", — отметили нардепы.

На данный момент законопроект находится на этапе ознакомления и еще не принят.

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