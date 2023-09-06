Пенсии в Украине: кто в 2023 году не сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет

Ежегодно размер страхового стажа увеличивается на 1 год. Если сейчас необходимо 30 лет работы за плечами, то уже в 2028 году его подымут до 35 лет.

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В Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам необходимо иметь за плечами не менее 30 лет страхового стажа, однако не всегда это получается сделать. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве отметили, что право выхода на заслуженный отдых по возрасту определяется чаще всего в зависимости от заработанного страхового стажа. В 2023 году он составляет 30 лет, однако уже в следующем году будет увеличен на 12 месяцев.

К примеру, чтобы выйти в 60-летнем возрасте на пенсию в 2028 году украинцам необходимо будет иметь уже 35 лет стажа.

Если украинцу исполнилось 60, однако за плечами меньше необходимого страхового стажа, тогда на пенсию можно будет выйти уже в 63 года при условии 20 лет работы. Или же после 65-го дня рождения с минимальным количеством стажа в 15 лет.

"К примеру: мужчине 60 лет исполнилось 01.02.2023. Приобретенный страховой стаж на эту дату – 29 лет 6 месяцев. Необходимый страховой стаж – 30 лет. Мужчина работает. Если, работая, он приобретет 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 30 лет. Пенсия будет назначена с даты обращения", — говорится в сообщении ПФУ.

Отдельно в ведомстве заявили, что размер такой пенсии по возрасту вычисляется для каждого украинца индивидуально. Многое зависит от размера заработной платы, с которой и начислялись страховые взносы.

Ранее Фокус сообщал, кто из украинцев может рассчитывать на надбавку к пенсии в 2023 году. Сумма выплат зависит от множества факторов. Некоторые начисляются к размеру пенсии автоматические, а за некоторыми нужно лично обращаться в ПФУ.