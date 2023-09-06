Пенсії в Україні: хто у 2023 році не зможе піти на заслужений відпочинок у 60 років

Щороку розмір страхового стажу збільшується на 1 рік. Якщо зараз необхідно 30 років роботи за плечима, то вже 2028 року його піднімуть до 35 років.

Related video

В Україні, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадянам необхідно мати за плечима щонайменше 30 років страхового стажу, проте не завжди це виходить зробити. Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

У відомстві зазначили, що право виходу на заслужений відпочинок за віком визначається найчастіше залежно від заробленого страхового стажу. У 2023 році він становить 30 років, проте вже наступного року буде збільшений на 12 місяців.

Приміром, щоб вийти в 60-річному віці на пенсію у 2028 році українцям необхідно буде мати вже 35 років стажу.

Якщо українцю виповнилося 60, проте за плечима менше за необхідний страховий стаж, тоді на пенсію можна буде вийти вже у 63 роки за умови 20 років роботи. Або ж після 65-го дня народження з мінімальною кількістю стажу в 15 років.

"Приміром: чоловікові 60 років виповнилося 01.02.2023. Набутий страховий стаж на цю дату — 29 років 6 місяців. Необхідний страховий стаж — 30 років. Чоловік працює. Якщо, працюючи, він набуде 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 30 років. Пенсію буде призначено з дати звернення", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Окремо у відомстві заявили, що розмір такої пенсії за віком обчислюється для кожного українця індивідуально. Багато що залежить від розміру заробітної плати, з якої і нараховувалися страхові внески.

Раніше Фокус повідомляв, хто з українців може розраховувати на надбавку до пенсії у 2023 році. Сума виплат залежить від безлічі факторів. Деякі нараховуються до розміру пенсії автоматично, а за деякими потрібно особисто звертатися до ПФУ.