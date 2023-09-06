Пенсії в Україні: хто з українців може розраховувати на надбавку у 2023 році

Загалом сума виплат після виходу на заслужений відпочинок залежить від безлічі факторів. Деякі доплати нараховуються автоматично, а за окремими потрібно звертатися до ПФУ.

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Українським законодавством передбачено, що пенсіонери мають право не тільки на соціальні виплати після виходу на заслужений відпочинок, а ще й на додаткові надбавки. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як громадяни можуть збільшити розмір виплат.

Представники відомства зазначають, що деякі надбавки до пенсії нараховуються автоматично, а ось за окремими українцям необхідно буде звертатися до ПФУ.

Як правило, пенсійні виплати в Україні розраховують відповідно до розміру заробітної плати, яку раніше отримувала людина. Також майбутня сума виплат сильно залежатиме від стану здоров'я, віку та кількості страхового стажу.

Надбавки до пенсії: які бувають види

Особливі потреби. Рівень надбавки може становити 800 гривень і її призначають за таких сценаріїв:

якщо пенсіонеру понад 80 років і він проживає самостійно;

якщо пенсіонер потребує догляду і не має працездатних родичів;

якщо громадянину потрібна допомога соціальних працівників.

Вікові надбавки. Вони нараховуються автоматично, тому звертатися до ПФУ не потрібно. Їхній розмір може бути різним:

300 гривень — 70 років;

456 гривень — 75 років;

570 гривень — 80 років.

Доплата за додатковий стаж. Такий вид надбавок також починають нараховувати громадянам, які "перевиконали план" — 30 років у жінок і 35 у чоловіків.

Пенсіонерам за кожен додатковий рік додають 1%, але сума не може перевищувати 1% встановленого розміру мінімальної пенсії за віком.

Раніше в Кабміні пояснили, коли українцям проіндексують пенсії та субсидії. За даними Міністерства соцполітики, індексація пенсійних виплат здійснюватиметься з 1 березня, однак визначити терміни можна буде після затвердження держбюджету, який залежатиме від рівня інфляції в країні.