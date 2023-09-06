Пенсии в Украине: кто из украинцев может рассчитывать на надбавку в 2023 году
В целом сумма выплат после выхода на заслуженный отдых зависит от множества факторов. Некоторые доплаты начисляются автоматически, а за отдельными нужно обращаться в ПФУ.
Украинским законодательством предусмотрено, что пенсионеры имеют право не только на социальные выплаты после выхода на заслуженный отдых, но еще и дополнительные надбавки. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как граждане могут увеличить размер выплат.
Представители ведомства отмечают, что некоторые прибавки к пенсии начисляются автоматически, а вот за отдельными украинцам необходимо будет обращаться в ПФУ.
Как правило, пенсионные выплаты в Украине рассчитывают в соответствии с размером заработной платы, которую ранее получал человек. Также будущая сумма выплат сильно будет зависеть от состояния здоровья, возраста и количества страхового стажа.
Надбавки к пенсии: какие бывают виды
Особые потребности. Уровень надбавки может составлять 800 гривен и ее назначают при следующих сценариях:
- если пенсионеру более 80 лет и он проживает самостоятельно;
- если пенсионер нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;
- если гражданину нужна помощь социальных работников.
Возрастные надбавки. Они начисляются автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно. Их размер может быть разным:
- 300 гривен — 70 лет;
- 456 гривен — 75 лет;
- 570 гривен — 80 лет.
Доплата за дополнительный стаж. Такой вид надбавок также начинают начислять гражданам, которые "перевыполнили план" — 30 лет у женщин и 35 у мужчин.
Пенсионерам за каждый дополнительный год прибавляют 1%, но сумма не может превышать 1% установленного размера минимальной пенсии по возрасту.
Ранее в Кабмине объяснили, когда украинцам проиндексируют пенсии и субсидии. По данным Министерства соцполитики, индексация пенсионных выплат будет производиться с 1 марта, однако определить сроки можно будет после утверждения госбюджета, который будет зависеть от уровня инфляции в стране.