Пенсии в Украине: кто из украинцев может рассчитывать на надбавку в 2023 году

В целом сумма выплат после выхода на заслуженный отдых зависит от множества факторов. Некоторые доплаты начисляются автоматически, а за отдельными нужно обращаться в ПФУ.

Related video

Украинским законодательством предусмотрено, что пенсионеры имеют право не только на социальные выплаты после выхода на заслуженный отдых, но еще и дополнительные надбавки. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как граждане могут увеличить размер выплат.

Представители ведомства отмечают, что некоторые прибавки к пенсии начисляются автоматически, а вот за отдельными украинцам необходимо будет обращаться в ПФУ.

Как правило, пенсионные выплаты в Украине рассчитывают в соответствии с размером заработной платы, которую ранее получал человек. Также будущая сумма выплат сильно будет зависеть от состояния здоровья, возраста и количества страхового стажа.

Надбавки к пенсии: какие бывают виды

Особые потребности. Уровень надбавки может составлять 800 гривен и ее назначают при следующих сценариях:

если пенсионеру более 80 лет и он проживает самостоятельно;

если пенсионер нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;

если гражданину нужна помощь социальных работников.

Возрастные надбавки. Они начисляются автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно. Их размер может быть разным:

300 гривен — 70 лет;

456 гривен — 75 лет;

570 гривен — 80 лет.

Доплата за дополнительный стаж. Такой вид надбавок также начинают начислять гражданам, которые "перевыполнили план" — 30 лет у женщин и 35 у мужчин.

Пенсионерам за каждый дополнительный год прибавляют 1%, но сумма не может превышать 1% установленного размера минимальной пенсии по возрасту.

Ранее в Кабмине объяснили, когда украинцам проиндексируют пенсии и субсидии. По данным Министерства соцполитики, индексация пенсионных выплат будет производиться с 1 марта, однако определить сроки можно будет после утверждения госбюджета, который будет зависеть от уровня инфляции в стране.