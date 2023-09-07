Ситуация не радужная: в НБУ оценили темпы роста зарплат в Украине
В Национальном банке Украины проанализировали ситуацию с зарплатами населения на фоне инфляции.
В Украине сохраняется сложная ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе. Повышение выплат несистемное и часто не перекрывает инфляцию. Об этом сказано в Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2023 года.
Отмечается, что оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.
"Но из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной", — сказано в документе.
Что происходит на рынке труда
По данным НБУ, в августе уровень экономики поддерживался за счет активных полевых работ по уборке более высокого, чем в прошлом, урожая ранних зерновых и масличных. Благодаря бюджетному финансированию по восстановлению инфраструктуры и оборонным заказам возрос уровень строительных работ, оживилась промышленность. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.
"Количество вакансий продолжало расти, что частично связано с сезонностью. В то же время количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации", — говорится в обзоре.
Кому в Украине сложно найти работу
23 августа в Государственном центре занятости опубликовали информацию, что сложнее всего трудоустроится представителям следующих профессий:
- почтальон: в августе было 218 вакансий, а безработных — 3 988;
- уборщик служебных помещений: 658 вакансий при 2826 безработных;
- укладчик-упаковщик: 277 вакансий при 1 105 безработных;
- специалист государственной службы: 301 вакансия при 1073 безработных;
- помощник воспитателя: 136 вакансий при 643 безработных;
- экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;
- делопроизводитель: 45 вакансий при 420 безработных;
- юрист: заявлена 91 вакансия при 206 безработных.
Отметим, что 31 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о подготовке изменений в системе оплаты труда госслужащих. По его словам, изменения начнутся с 1 января 2024 года.
Также 25 числа стало известно, что Кабмин Украины решил повысить зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.