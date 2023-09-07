Ситуация не радужная: в НБУ оценили темпы роста зарплат в Украине

В Национальном банке Украины проанализировали ситуацию с зарплатами населения на фоне инфляции.

В Украине сохраняется сложная ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе. Повышение выплат несистемное и часто не перекрывает инфляцию. Об этом сказано в Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за сентябрь 2023 года.

Отмечается, что оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

Повышение зарплат в частном секторе несистемное и часто не перекрывает инфляцию Фото: НБУ

"Но из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной", — сказано в документе.

Что происходит на рынке труда

По данным НБУ, в августе уровень экономики поддерживался за счет активных полевых работ по уборке более высокого, чем в прошлом, урожая ранних зерновых и масличных. Благодаря бюджетному финансированию по восстановлению инфраструктуры и оборонным заказам возрос уровень строительных работ, оживилась промышленность. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.

"Количество вакансий продолжало расти, что частично связано с сезонностью. В то же время количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации", — говорится в обзоре.

Кому в Украине сложно найти работу

23 августа в Государственном центре занятости опубликовали информацию, что сложнее всего трудоустроится представителям следующих профессий:

почтальон: в августе было 218 вакансий, а безработных — 3 988;

уборщик служебных помещений: 658 вакансий при 2826 безработных;

укладчик-упаковщик: 277 вакансий при 1 105 безработных;

специалист государственной службы: 301 вакансия при 1073 безработных;

помощник воспитателя: 136 вакансий при 643 безработных;

экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;

делопроизводитель: 45 вакансий при 420 безработных;

юрист: заявлена 91 вакансия при 206 безработных.

Отметим, что 31 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о подготовке изменений в системе оплаты труда госслужащих. По его словам, изменения начнутся с 1 января 2024 года.

Также 25 числа стало известно, что Кабмин Украины решил повысить зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.