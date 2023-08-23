Почти без шансов: кому в Украине нереально найти работу и почему

По состоянию на 1 августа 2023 года на учете в Государственной службе занятости состояли 112 тысяч безработных, тогда как количество вакансий — около 60 тысяч.

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Рынок труда в Украине претерпел кардинальные изменения из-за войны, которая заставила большинство предприятий полностью или частично остановить свою деятельность. Тем временем в 2023 году сложнее всего найти работу почтальонам и уборщикам, сообщает УНН.

Кроме того, по информации Государственного центра занятости, наибольшие трудности по трудоустройству в августе 2023 года испытывают представители таких профессий:

почтальон: заявлено 218 вакансий при 3 988 безработных;

уборщик служебных помещений: заявлено 658 вакансий при 2826 безработных;

укладчик-упаковщик: заявлено 277 вакансий при 1 105 безработных;

специалист государственной службы: заявлена 301 вакансия при 1073 безработных;

помощник воспитателя: заявлено 136 вакансий при 643 безработных;

экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;

делопроизводитель: заявлено 45 вакансий при 420 безработных;

юрист: заявлена 91 вакансия при 206 безработных.

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При этом отмечается, что в некоторых профессиях существует дефицит кадров — это когда количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает количество официально зарегистрированных безработных. Например, такая ситуация сейчас в Украине сложилась с врачами общей практики и врачами-терапевтами, электромонтерами, слесарями и токарями.

По состоянию на 1 августа в Государственной службе занятости для поиска работы зарегистрировались 112 тысяч граждан при количестве вакансий в 60 тысяч. То есть по всей Украине на одно свободное рабочее место в среднем претендуют 2 человека.

Напомним, в одном из последних исследований НБУ 7 июля говорится, что работодатели продолжают активно искать новых работников, также не наблюдается сокращение в количестве вакансий. В то же время доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.

Отметим, что по информации Программы развития ООН от середины марта 2023 года, девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война продлится весь 2023 год.