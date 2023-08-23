Майже без шансів: кому в Україні нереально знайти роботу й чому

Станом на 1 серпня 2023 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 112 тисяч безробітних, тоді як кількість вакансій — близько 60 тисяч.

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Ринок праці в Україні зазнав кардинальних змін через війну, яка змусила більшість підприємств повністю або частково зупинити свою діяльність. Водночас у 2023 році найскладніше знайти роботу листоношам і прибиральникам, повідомляє УНН.

Зокрема, за інформацією Державного центру зайнятості, найбільші труднощі з працевлаштування в серпні 2023 року відчувають представники таких професій:

листоноша: заявлено 218 вакансій при 3988 безробітних;

прибиральник службових приміщень: заявлено 658 вакансій за 2826 безробітних;

укладальник-пакувальник: заявлено 277 вакансій за 1105 безробітних;

фахівець державної служби: заявлено 301 вакансію за 1073 безробітних;

помічник вихователя: заявлено 136 вакансій за 643 безробітних;

економіст: заявлено 146 вакансій за 555 безробітних;

діловод: заявлено 45 вакансій при 420 безробітних;

юрист: заявлено 91 вакансію за 206 безробітних.

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Водночас наголошується, що в деяких професіях існує дефіцит кадрів — це коли кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Наприклад, така ситуація зараз в Україні склалася з лікарями загальної практики та лікарями-терапевтами, електромонтерами, слюсарями й токарями.

Станом на 1 серпня в Державній службі зайнятості для пошуку роботи зареєструвалися 112 тисяч громадян за кількості вакансій у 60 тисяч. Тобто по всій Україні на одне вільне робоче місце в середньому претендують 2 особи.

Нагадаємо, в одному з останніх досліджень НБУ 7 липня йдеться, що роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка громадян, які не працюють, скоротилася порівняно з початком 2023 року.

Зазначимо, що, за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю й крайньою економічною вразливістю, якщо війна триватиме весь 2023 рік.