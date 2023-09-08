Некоторые украинцы не могут оформить себе пенсию: кто рискует остаться без выплат

По данным Минсоцполитики, граждане Украины, которые жили в РФ или оккупированном Крыму, а затем выехали на подконтрольную территорию, теперь не могут оформить пенсионные выплаты.

В Министерстве социальной политики Украины было отмечено, что некоторые граждане столкнулись с проблемами при оформлении пенсионных выплат. Эти сложности затрагивают тех, кто ранее уехал на заработки в Россию и имеет страховой стаж в этой стране. Об этом заявила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона.

Проблемы в начислении выплат

Согласно словам представительницы Министерства социальной политики Украины, граждане Украины, которые проживали в Российской Федерации или на оккупированной территории Крыма, и впоследствии переехали на контролируемую Украиной территорию, сталкиваются с трудностями при оформлении своих пенсионных выплат.

У них нет возможности сделать это, так как согласно украинскому законодательству для получения пенсии необходимо иметь подтверждение от органов Пенсионного фонда РФ о том, что Российская Федерация не выплачивает пенсии таким гражданам.

В целом, Украина во время полномасштабной войны не может получить соответствующую информацию от РФ и фактически не может предоставить пенсионные выплаты таким людям.

При этом речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров — потенциально таких лиц может быть существенно больше.

"Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между РФ и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, часть жизни работавших в России", — добавила представитель ведомства.

Утрата пенсионных выплат

Украинские пенсионеры, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут быть лишены своих пенсионных выплат, если не будут подавать соответствующие заявления в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это предусмотрено в законопроекте №9453.

Этот документ предполагает дополнение к закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в котором будет содержаться пункт, указывающий, что для украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях или переехавших в регионы, подконтрольные Украине, выплаты пенсии будут осуществляться только после уведомления органов Пенсионного фонда о том, что Россия не выплачивает им пенсии.

Однако, как говорят юристы, в Министерстве социальной политики не уточнили ни в проекте закона, ни в пояснительной записке, в какой форме и в какие сроки следует подавать такие заявления.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут получать более высокие пенсионные выплаты в будущем. Для этого им нужно отложить выход на пенсию.

Также сообщалось, что пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку к выплатам, которая зависит от возраста, инвалидности и стажа работы.