Украинцы могут получить по 6660 гривен от благотворительного фонда: где подать заявку

Размер пособия составляет 2220 гривен на одного человека в месяц, которое выплачивается на протяжении трех месяцев.

Украинцам в сентябре доступна новая финансовая поддержка. Получить деньги могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны люди, которые сейчас проживают в городе Сумы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Кому именно выплатят финпомощь

Так, выплаты от благотворительного фонда "Право на защиту" доступны:

переселенцам, переместившимся после 24 февраля 2022;

лицам, не переезжавшим после 24 февраля 2022 года, но пострадавшим от войны (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС);

людям, которые из-за войны выехали из своих домов, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы).

Еще претендующие на выплаты должны соответствовать хотя бы одному из таких критериев:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, в частности, инвалидностью и хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Какую сумму выплатят

В течение трех месяцев гражданам будут начислять по 2 220 гривен на человека. То есть, в целом украинская семья сможет получить 6 660 грн. Подать заявку можно по адресу ул. Новоместенская, 1 (понедельник-пятница – 9:00–18:00).

Напомним, 8 сентября стало известно, что правительство готовится проверить целесообразность определенных социальных выплат. Получение денежных пособий хотят проверить на временно оккупированных РФ территориях.

Также напомним, что в Польше украинским семьям с новорожденными детьми выплатят пособие в размере 1 тысячи злотых. Единоразовую выплату предоставят только в том случае, если остальные члены семьи тоже находятся в Польше с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.