"Станет толчком": Польша поможет инвесторам безопаснее вкладывать деньги в Украину

Известно, что подобный шаг был сделан Варшавой в рамках программы восстановления нашей страны. Всего она предусматривает 3 пункта: безопасная торговля, поддержка инвестиций польских компаний и поддержка развития.

Польша будет страховать польских и иностранных инвесторов, которые будут участвовать в восстановлении Украины после войны. Об этом заявило министерство экономики Украины.

Сообщается, что президент Польши уже подписал соответствующую поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Кроме того, такое решение позволит государственной Корпорации страхования Польши KUKE более эффективно оказывать помощь бизнесу, который заинтересован в восстановлении Украины.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, это первый настолько комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине.

"Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям", — сказала она.

В министерстве также отметили, что таким решением Польша создала программу восстановления Украины с участием своего бизнеса.

Программа предусматривает 3 пункта:

Безопасная торговля с Украиной;

Поддержка инвестиций польских компаний;

Поддержка развития Украины.

Сообщается, что также планируется перестрахования другими страховщиками. Так, в случаях, если риск оценивается выше среднего или если невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке. В первую очередь, это касается перестрахования транспортных рисков у коммерческих страховщиков.

"Новый польский закон дает возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше", — сказано в сообщении.

Также СМИ сообщали, что Польша подписала контракт с ЕС по закупке снарядов для Украины. Пока неизвестно, о каких типах снарядов и их точном количестве идет речь в контракте. Первые совместные заказы ЕС на польских оборонных заводах состоятся уже в этом месяце, рассказали журналисты.