Западные государства ввели ограничение цены на российскую нефть, которое они хотят обеспечить на международном уровне, используя свою рыночную власть в судоходном и страховом секторах.

Германия продолжает осуществлять импорт российской нефти через посредничество Индии. В 2023 году объем импорта вырос в более чем 12 раз. Об этом пишет Spiegel.

Согласно информации Федерального статистического управления, импорт товаров в Германию из Индии увеличился более чем в 12 раз за первые семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), Индия в свою очередь активно закупает большие объемы сырой нефти из России.

Импорт из Индии "в основном состоял из газойлов, используемых для производства дизельного или печного топлива", объяснили статисты. Индия производит эти газойли из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у России с начала войны.

Из-за войны в Украине и напряженных международных отношений, Германия приостановила прямой импорт нефти из России. Также некоторые западные страны ввели ограничения на цену российской нефти, стремясь управлять ее мировой стоимостью через свои возможности в сфере морской торговли и страхования.

Однако, как писал Фокус, США не видят беспокойства из-за российской нефти и считают, что введенные санкции действуют.

Тем временем в южных регионах России уже заметили дефицит горючего. Эксперты Фокуса объяснили начало топливного кризиса у страны-агрессора и назвали РФ страной пустой бензоколонки.