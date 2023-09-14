США назначат спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины, — СМИ

64-летняя Пенни Прицкер будет способствовать поощрению инвестиционной стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные средства из других стран.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил назначить специального представителя по вопросам восстановления экономики Украины. Должность будет занимать бывшая глава Министерства торговли Пенни Прицкер, информирует The New York Times.

Новая должность свидетельствует, что администрация якобы обеспокоена экономическим выживанием Украины в длительной перспективе с учетом войны с Россией. В своем заявлении Байден отметил, что Прицкер будет работать вместе с представителями украинского правительства, союзниками и международными финансовыми институтами, а также частным сектором.

Высокопоставленный представитель администрации, фамилию которого не называют, заявил, что назначение еще не было официальным, а 64-летняя чиновница будет способствовать поощрению инвестиционной стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные средства из других стран.

Она планирует в ближайшие недели посетить Украину, чтобы оценить состояние ее экономики и встретиться с политическими и деловыми лидерами. Белый дом намерен объявить о назначении Прицкер в четверг. Чиновница будет работать в Госдепартаменте, подчиняясь руководителю ведомства Энтони Блинкену.

Кто такая Пенни Прицкер

Пенни Сью Прицкер — американская предпринимательница и общественный деятель. Работала в должности министра торговли США в период с 26 июня 2013 до 20 января 2017. В 2009 году журнал Forbes назвал Прицкер одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

Напомним, 17 июля спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Украина на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем году, может получить свое приглашение в НАТО. По его словам, пока у мира нет полного понимания того, что украинцы сражаются не только за себя, но и за всю Европу.