Пенсии в Украине: кто в 2023 году может выйти на отдых в 60 лет и как оформить выплаты

Дата получения первой пенсии по возрасту зависит от того, когда именно гражданин начал ее оформлять. Чтобы ускорить этот процесс, можно лично не посещать Пенсионный фонд, а оформить заявление в электронном виде.

В Пенсионном фонде разработали подробную инструкцию, которая объясняет гражданам порядок действий для оформления пенсии по возрасту. При этом указывается, что процедуру можно пройти в любом территориальном подразделении, подав заявление в печатном или электронном виде. О деталях оформления пенсии и получения выплат говорится в заметке в Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

В заметке указано, что в 2023 году на пенсию по возрасту имеют право выйти лица, которым исполнилось 60 лет и которые имеют 30 лет страхового стажа. Отметим, страховой стаж — это время, в течение которого гражданин ежемесячно платил страховые взносы, участвуя в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Дата первой выплаты пенсии зависит от того, когда именно человек обратился в отделение Пенсионного фонда:

если обращение состоялось в течение трех месяцев после 60 дня рождения, то пенсию назначат уже со следующего дня после годовщины;

если позже, то пенсия назначится со следующего дня.

Также отмечается — сейчас работает экстерриториальный принцип принятия заявлений. То есть гражданин может иметь место регистрации в другой области, а подать заявление в той, где сейчас живет.

Пенсия 2023 по возрасту: какие документы нужны

Чтобы оформить пенсию по возрасту, в Пенсионный фонд нужно подать следующий набор документов:

паспорт для идентификации личности;

идентификационный код (то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении на дневной форме и т.д.);

реквизиты банковской карты (если гражданин планирует получать пенсию на карточку);

фотография для пенсионного удостоверения;

если женщина сменила фамилию, то добавить свидетельство о браке;

справка о размере заработной платы в течение последних 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию).

Пенсия по возрасту: как подать заявление Фото: Пенсионный фонд

Пенсия по возрасту: подача заявления

Заявление на оформление пенсии может подаваться в двух формах на выбор человека — или лично в отделении Пенсионного фонда, или в электронной форме через вебпортал фонда.

Ведомство подготовило специальную инструкцию, в которой подробно описаны шаги для подачи электронного заявления.

Напоминаем, в Украине минимальная и максимальная пенсия по возрасту отличается в 10 раз, свидетельствует инфографика, опубликованная Фокусом. Также есть определенный процент людей, которые получают не пенсию, а социальные выплаты: это происходит тогда, когда человек не имеет страхового стажа. Между тем в 2024 году планируется очередной перерасчет пенсии: прогнозируют увеличение минимальных выплат.