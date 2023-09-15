Разделы
Материалы
Экономика

Пенсии в Украине: кто в 2023 году может выйти на отдых в 60 лет и как оформить выплаты

Елена Бурдейная
Фото: УНИАН | Как украинцы могут оформить пенсию по возрасту

Дата получения первой пенсии по возрасту зависит от того, когда именно гражданин начал ее оформлять. Чтобы ускорить этот процесс, можно лично не посещать Пенсионный фонд, а оформить заявление в электронном виде.

В Пенсионном фонде разработали подробную инструкцию, которая объясняет гражданам порядок действий для оформления пенсии по возрасту. При этом указывается, что процедуру можно пройти в любом территориальном подразделении, подав заявление в печатном или электронном виде. О деталях оформления пенсии и получения выплат говорится в заметке в Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

В заметке указано, что в 2023 году на пенсию по возрасту имеют право выйти лица, которым исполнилось 60 лет и которые имеют 30 лет страхового стажа. Отметим, страховой стаж — это время, в течение которого гражданин ежемесячно платил страховые взносы, участвуя в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Дата первой выплаты пенсии зависит от того, когда именно человек обратился в отделение Пенсионного фонда:

  • если обращение состоялось в течение трех месяцев после 60 дня рождения, то пенсию назначат уже со следующего дня после годовщины;
  • если позже, то пенсия назначится со следующего дня.

Также отмечается — сейчас работает экстерриториальный принцип принятия заявлений. То есть гражданин может иметь место регистрации в другой области, а подать заявление в той, где сейчас живет.

Пенсия 2023 по возрасту: какие документы нужны

Чтобы оформить пенсию по возрасту, в Пенсионный фонд нужно подать следующий набор документов:

  • паспорт для идентификации личности;
  • идентификационный код (то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении на дневной форме и т.д.);
  • реквизиты банковской карты (если гражданин планирует получать пенсию на карточку);
  • фотография для пенсионного удостоверения;
  • если женщина сменила фамилию, то добавить свидетельство о браке;
  • справка о размере заработной платы в течение последних 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию).
Пенсия по возрасту: как подать заявление
Фото: Пенсионный фонд

Пенсия по возрасту: подача заявления

Заявление на оформление пенсии может подаваться в двух формах на выбор человека — или лично в отделении Пенсионного фонда, или в электронной форме через вебпортал фонда.

Ведомство подготовило специальную инструкцию, в которой подробно описаны шаги для подачи электронного заявления.

Напоминаем, в Украине минимальная и максимальная пенсия по возрасту отличается в 10 раз, свидетельствует инфографика, опубликованная Фокусом. Также есть определенный процент людей, которые получают не пенсию, а социальные выплаты: это происходит тогда, когда человек не имеет страхового стажа. Между тем в 2024 году планируется очередной перерасчет пенсии: прогнозируют увеличение минимальных выплат.